Dramma in Croazia, sub italiano morto durante un'immersione: le ipotesi

Le immersioni erano la sua più grande passione ma quella effettuata, insieme ad un gruppo di amici, nelle scorse ore a Fiume, ha avuto un epilogo drammatico. É accaduto ad un uomo di 50 anni, deceduto durante un’esperienza da sub che aveva organizzato in Croazia. Tutto è accaduto poco dopo l’immersione: gli amici hanno lanciato l’allarme dopo averlo soccorso ma quando i soccorritori sono giunti in loco non c’era più nulla da fare. Che cosa può essere accaduto? Al momento c’è un’ipotesi ma è stata in ogni caso disposta un’autopsia per chiarire con esattezza le cause del decesso.

Sub morto in Croazia durante un’immersione: cosa è successo

La ricostruzione dei fatti è stata resa possibile grazie alle testimonianze degli amici, sconvolti per l’accaduto: quella che doveva essere un’esperienza da ricordare organizzata in Croazia, si è trasformata ben presto in un incubo quando il 50enne di Fossalta di Portogruaro, in provincia di venezia, si è immerso. I presenti si sono subito resi conto che qualcosa non andava: all’arrivo delle ambulanze si è tentato il tutto per tutto per cercare di rianimare il 50enne salvo poi dichiararne il decesso.

Secondo l’ipotesi prevalente non vi sarebbero dubbi in merito alle cause della morte: sarebbe sopraggiunta in conseguenza di un malore accusato in acqua.

Ma l’autopsia è stata disposta in conseguenza del fatto che le autorità locali hanno avviato un’indagine allo scopo di chiarire con esattezza le cause del decesso. La vicenda è arrivata ben presto in Italia, raccontata sulle pagine del Corriere del Veneto: il corpo dell’uomo è a disposizione dell’autorità giudiziaria e si trova all’ospedale di Fiume. Nel frattempo l’intera comunità di Fossalta di Portogruaro è in lutto.