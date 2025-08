Un’altra tragedia colpisce la comunità italiana all’estero. Un uomo italiano di 33 anni è stato trovato morto in circostanze ancora da chiarire in un appartamento di Londra. Le autorità britanniche hanno avviato un’indagine per far luce sull’accaduto, mentre l’autopsia, attesa in queste ore, potrebbe fornire risposte cruciali sulle cause del decesso.

Dramma a Londra, 33enne italiano trovato morto: la carriera e l’impegno sociale

Riccardo Pulvini aveva costruito la propria carriera nel settore del visual merchandising, lavorando prima per la catena di grandi magazzini Fenwick e poi, dal 2019, per gli esclusivi magazzini Harrods, dove si occupava delle food halls, dell’enoteca e di diversi ristoranti.

Parallelamente al lavoro, negli ultimi anni aveva dedicato tempo e risorse all’impegno sociale, diventando testimonial di una campagna di sensibilizzazione sull’Hiv promossa dalla biofarmaceutica americana Gilead. Scoperta la propria sieropositività nel 2014, Pulvini aveva scelto di lottare contro lo stigma ancora associato alla malattia, contribuendo a diffondere un messaggio di normalità e inclusione.

Dramma a Londra, 33enne italiano trovato morto: autopsia e prime ipotesi

Riccardo Pulvini, un italiano di 33 anni originario di Noventa Vicentina, è stato trovato privo di vita nel suo appartamento di Londra lo scorso primo agosto. Il giovane viveva nella capitale inglese da quando aveva 19 anni, dopo aver lasciato l’Italia subito dopo il diploma alberghiero. Al momento del ritrovamento non sarebbero emersi segni di violenza, ma le cause della morte rimangono ancora da chiarire.

L’autopsia, programmata per oggi, martedì 5 agosto, sarà determinante per stabilire con esattezza cosa abbia provocato il decesso. Le autorità stanno valutando ogni possibile pista senza escludere nessuna ipotesi. La notizia è stata diffusa dal Giornale di Vicenza.