Dramma in piscina ad Ascea: turista colpito da un malore, tragico epilogo

Dramma in piscina ad Ascea: turista colpito da un malore, tragico epilogo

Un uomo di 75 anni, in vacanza ad Ascea con un gruppo di turisti dall’Emilia-Romagna, è morto mentre si trovava in piscina.

Un dramma improvviso ha spezzato la tranquillità di una vacanza ad Ascea, nel Salernitano. Un uomo di 75 anni, in compagnia di un gruppo di turisti provenienti dall’Emilia-Romagna, è morto in piscina all’interno di una struttura ricettiva locale. Nonostante l’intervento rapido dei soccorsi, purtroppo l’uomo non ce l’ha fatta, lasciando sgomenti amici e compagni di viaggio.

Tragedia ad Ascea: turista 75enne muore in piscina

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 8 giugno, una tragica fatalità ha colpito una struttura turistica ad Ascea. Un uomo di 75 anni, originario di Reggio Emilia e in vacanza con un gruppo di turisti emiliani, è deceduto dopo aver accusato un malore improvviso subito dopo un tuffo in piscina.

L’episodio si è consumato davanti agli occhi sbigottiti degli altri ospiti presenti nell’area, trasformando un momento di relax in una tragedia.

Dramma in piscina: turista colpito da un malore improvviso

Subito dopo il malore, sono stati allertati i soccorsi: un’ambulanza del 118, con il personale sanitario della Misericordia di Omignano, è intervenuta tempestivamente, iniziando le manovre di rianimazione. Poco dopo è arrivata anche un’auto medica per supportare le operazioni di emergenza. Nonostante i numerosi tentativi, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso e per assistere i soccorsi.