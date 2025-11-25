La morte dell’uomo schiacciato da un rimorchio lungo la provinciale 30 a Imperia, tra Lucinasco e Chiusavecchia, riporta l’attenzione sulle criticità legate alla sicurezza nei cantieri. In zone dove la manutenzione stradale impone l’impiego di mezzi pesanti e margini di manovra molto limitati, basta un imprevisto per provocare conseguenze gravissime, come dimostrato da questo ultimo incidente mortale.

Tragico incidente sul lavoro in provincia di Imperia

Le forze dell’ordine stanno ora analizzando la dinamica dell’accaduto per chiarire con precisione cosa abbia provocato l’incidente mortale. La tragedia rappresenta l’ottava vittima sul lavoro registrata quest’anno nella provincia di Imperia, un numero che alimenta ulteriore preoccupazione sul tema della tutela dei lavoratori e sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione nei cantieri e nelle attività a rischio.

Dramma sulla strada provinciale, uomo schiacciato da un rimorchio: chi è la vittima

Un operaio di 56 anni è deceduto nella tarda mattinata di martedì lungo la strada provinciale 30, tra Lucinasco e Chiusavecchia. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato travolto e schiacciato dal rimorchio del mezzo con cui stava operando.

L’impatto, estremamente violento, non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti immediatamente il personale del 118, i vigili del fuoco e l’elisoccorso, ma nonostante i lunghi tentativi di rianimazione i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.