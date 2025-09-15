Tragedia a Umbertide, un auto è finita in una scarpata ieri sera, domenica 14 settembre 2025, in località Borgo Baraglia.

Tragedia a Umbertide: auto finisce in una scarpata

Nella tarda serata di ieri, domenica 14 settembre 2025, si è verificato un terribile incidente a Umbertide, in località Borgo Baraglia, esattamente sulla strada statale 3bis.

Una Fiat Panda, improvvisamente, è uscita dalla carreggiata ed è finita in una scarpata. Sul posto, oltre ai soccorsi, anche le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’aera. Si indaga per capire l’esatta dinamica del sinistro, come mai l’auto sia finita giù nella scarpata.

Tragedia a Umbertide, auto finisce in una scarpata: morto un 52enne

A bordo della Fiat Panda che, nella tarda serata di ieri, è finita in una scarpata a Umbertide, c’era un uomo di 52 anni, Mauro Lombrici. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare, i sanitari non hanno infatti potuto far altro che constatarne il decesso. Secondo le prime ricostruzioni, non ci sarebbero segni di frenata sulla strada, si ipotizza che il 52enne possa aver avuto un malore. Le indagini sono ancora in corso, al fine di fare chiarezza su questa tragedia.