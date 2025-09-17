Nelle scorse ore una drammatica scoperta all’interno di Villa Borghese. Un uomo di 61 anni è stato rinvenuto morto su una panchina lungo viale George Washington, nel cuore del polmone verde della città.

Dramma a Villa Borghese: uomo trovato morto su una panchina

All’alba di martedì, Villa Borghese è stata teatro di una tragedia.

Un uomo di 61 anni è stato rinvenuto privo di vita su una panchina lungo viale George Washington, nel cuore del parco. Accanto al corpo i carabinieri avrebbero trovato una pistola, mentre il volto dell’uomo avrebbe mostrato una ferita alla testa.

L’intervento della stazione Roma Flaminia ha permesso di circoscrivere subito l’area e avviare i rilievi scientifici, con temporanee deviazioni del traffico nei dintorni.

Dramma a Villa Borghese: uomo trovato morto, le prime ipotesi

Secondo gli investigatori, la vittima avrebbe lasciato la propria abitazione durante la notte, lasciando un biglietto d’addio alla compagna. Tutto lascia pensare a un gesto volontario, probabilmente legato a motivi personali. Le autorità stanno ancora ricostruendo le ultime ore dell’uomo per comprendere le cause che lo hanno portato a questa scelta estrema.

Villa Borghese, solitamente luogo di passeggiate e relax, si è trasformata per alcune ore in scena di un dramma che ha toccato profondamente chi lo ha scoperto e chi conosceva la vittima.