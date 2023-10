Drammatico incidente stradale in Egitto: morte almeno 32 persone

Nella mattinata di sabato 28 ottobre, in Egitto, lungo il tratto autostradale situato nella provincia di Beheira, si è consumato un drammatico incidente nel quale hanno perso la vita almeno 32 persone, mentre sarebbero circa una sessantina i feriti. Secondo la testata locale Al-Ahram nello schianto sarebbero rimasti coinvolti un bus passeggeri e diverse macchine, molte delle quali avrebbero preso fuoco.

Incidente stradale in Egitto: l’intervento dei soccorsi

A causare il violento impatto tra i mezzi – riporta sempre la testata locale che ha citato fonti della Polizia – sarebbe stata una perdita d’olio. La collisione è avvenuta lungo la Cairo-Alessandria nelle vicinanze di Wadi al-Natroun, a circa 160 km di distanza a Nord de “Il Cairo”. Il ministro della Salute, dottor Khaled Abdel Ghaffar, ha dichiarato che almeno 20 ambulanze sono state inviate sul luogo dell’incidente. I feriti sono stati trasportati in un ospedale di Wadi al-Natrun.

I precedenti

Nel frattempo, va evidenziato sono moltissimi gli incidenti mortali che sono avvenuti in Egitto. Secondo un monitoraggio, le persone che hanno perso la vita in un incidente stradale al 2021 sarebbero state circa 7.000. Proprio per questo motivo, in Egitto è stata realizzata una nuova rete stradale, volta a rendere migliori le condizioni delle strade.