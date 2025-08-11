Altra vittima della strada, questa mattina, 11 agosto 2025, all’alba si è infatti verificato un altro terribile incidente a Rho, alle porte di Milano.

Rho, drammatico schianto auto-moto: morto un 63enne

Questa mattina intorno all’alba si è verificato un terribile schianto auto-moto sulla Statale 33 del Sempione, a Rho, alle porte di Milano. Il motociclista, un uomo di 63 anni, è stato scaraventato contro un lampione. All’arrivo dei soccorsi le condizioni del centauro sono apparse subito molto gravi: l’uomo è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale di Rho. Il conducente dell’auto, coetaneo della vittima, è stato portato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Come detto la dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità, si cerca di capire come siano andate le cose e stabilire le eventuali responsabilità.