Droga e sesso per tutto il giorno: 50enne in fin di vita a Grosseto

Una maratona del sesso senza limiti, con annesso uso di droga, rischia di porre fine all’esistenza di un uomo di 50 anni, originario della Germania e in vacanza in Italia con la moglie. L’uomo è attualmente ricoverato in ospedale in fin di vita.

Il fatto è avvenuto a Castel Piano, in Toscana. Secondo quanto riportato da TgCom24, il 50enne sarebbe stato trasportato in condizioni gravissime al nosocomio di Grosseto, dove è arrivato in stato di shock settico.

L’uomo è ricoverato nel reparto di Rianimazione da circa una settimana e le sue condizioni pare che stiano finalmente migliorando. Tuttavia ci sarebbe il rischio più che concreto che il 50enne possa andare incontro adesso ad uno stato definitivo di impotenza.

È stata la moglie stessa del 50enne tedesco a ricostruire la dinamica dei fatti ai sanitari. La coppia, dopo aver assunto Mdma, avrebbe cominciato a darci dentro in camera da letto. Una lunga serie di amplessi sarebbe andata avanti senza sosta per ventiquattro ore.

A un certo punto però l’uomo ha accusato un malore e immediatamente hanno allertato i sanitari, che hanno provveduto a soccorrere il 50enne. Lo shock settico, rilevato dal personale sanitario, aveva già provocato la necrosi parziale del pene e dello scroto.