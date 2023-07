Raffaella Carrà ci lasciava due anni fa esatti, il 5 luglio 2021. Un’autentica icona italiana, amata anche nel resto d’Europa e del mondo, influente tanto nella musica quanto nella televisione.

Fra i tanti personaggi celebri che da allora l’hanno ricordata e omaggiata, ce n’è uno che spicca per particolare affetto: Tiziano Ferro. Con la Carrà, infatti, il cantautore di Latina ha sempre avuto un legame fortissimo, sin dagli esordi. Raffaella l’aveva sempre incoraggiato e sostenuto con le parole e con i fatti.

Tiziano Ferro non se n’è dimenticato. In un reel pubblicato su Instagram l’ha voluta ricordare con una dolcissima dedica che – siamo sicuri – vi farà trattenere a stento la commozione.

La dedica di Tiziano Ferro a Raffaella Carrà

“E domani saranno già due anni. Non esisterà giorno in cui non mi mancherai, amica mia”, ha scritto nel testo del post in tre lingue: italiano, spagnolo e inglese.

Il video si apre con immagini di spezzoni televisivi in cui troviamo un giovanissimo Tiziano Ferro presentato da Raffaella Carrà.

Poi, su immagini di lui in bianco e nero e con un sottofondo di piano e voce che cita A far l’amore comincia tu, parte la dedica di Tiziano.

Ecco quello che le ha detto:

Raffaella, amica mia. Ci unisce un racconto infinito, fatto di balli, risate, notti in giro per Madrid, pomeriggi a raccontare storie, serate a parlare di sogni e progetti.

Hai creduto in me da subito. Mi hai spinto, incoraggiato, sostenuto.

E non solo con le parole. Ci hai messo la faccia, il tuo nome, ore della tua presenza, infinite parole di amore e sostegno. Mi hai aiutato a mettere insieme i frammenti dello specchio rotto sul quale osservavo il mio riflesso distorto. E mi hai riempito di complimenti per quello che ritenevi un talento unico, per la mia testa, il mio spirito, il mio spagnolo, la mia puntualità e la mia voglia di imparare.

Un giorno mi dicesti che con me ti sentivi sempre tranquilla. Il più grande dei privilegi? Avermi scelto come amico.

Quando mi hanno detto che eri andata via ho passato una settimana in ginocchio. Non riuscivo a scrivere. Non riuscivo a parlare. Ero triste ed ero arrabbiato.

Non si fa così, Raffaella. Non si va via senza dire niente.

Ma poi una notte, in sogno, mi hai sorriso, mi hai accarezzato e mi hai insegnato una grande lezione: che l’addio non conta quando la storia che hai scritto è rimasta nel sangue di chi ti ama.

E te ne sei andata così, senza disturbare, senza svendere il tuo dolore, senza svilire la tua aura di regina di sempre.

Che classe, che ennesima lezione di vita che non dimenticherò mai.

Ma basta malinconia, perché io lo so che avresti voluto che io ti ricordassi così.

Parte quindi un’energia versione dal vivo di E Raffaella è mia (con il celebre ritornello “E Raffaella canta a casa mia”), brano dedicato, è superfluo dirlo, proprio all’amicizia che legava Tiziano Ferro a Raffaella Carrà.

Le reazioni al post

Un messaggio così accorato non è passato inosservato. Infatti sono numerose le reazioni di personaggi celebri al post di Tiziano Ferro. Oltre ai like di Colapesce e Pinguini Tattici Nucleari, si notano i commenti dell’attrice Elena Sofia Ricci (“Ma quanto amore in questo ricordo! Grazie”), dell’influencer Elenoire Ferruzzi (“Un grande dolore”) e di Leslie Zemeckis (moglie del grande Robert Zemeckis, regista di Ritorno al futuro e Forrest Gump), che ha risposto semplicemente con quattro cuori rossi.

Credito foto: Walid Azami