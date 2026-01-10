Due coniugi anziani trovati senza vita in un laghetto a Guardia Sanframondi: indagini in corso

Una comunità in lutto ha dovuto affrontare una tragedia inaspettata a Guardia Sanframondi, un piccolo comune in provincia di Benevento. Venerdì 9 gennaio, due anziani coniugi sono stati rinvenuti privi di vita all’interno di un laghetto artificiale situato in una zona destinata ai pic-nic. Questo evento ha suscitato un’ondata di preoccupazione e tristezza tra i residenti.

Il drammatico ritrovamento

Il pomeriggio di venerdì ha avuto inizio come un giorno qualunque, ma la situazione ha subito un cambiamento drastico quando i familiari di Michele Pelosi, 84 anni, e sua moglie Maria Natalina Di Guglielmo, 86 anni, hanno lanciato l’allerta per la loro scomparsa. Gli anziani, residenti nelle vicinanze del luogo del dramma, non erano tornati a casa come previsto, suscitando preoccupazione tra i loro cari.

Le ricerche sono immediatamente partite, coinvolgendo i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Purtroppo, il loro intervento si è rivelato inutile, poiché i corpi dei coniugi sono stati rinvenuti privi di vita nel laghetto.

Intervento delle autorità

Dopo la conferma del decesso, le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze di questo tragico evento. Le salme sono state trasferite presso l’obitorio del cimitero di Guardia Sanframondi, dove saranno esaminate da un medico legale. Le prime ipotesi indicano che si potrebbe trattare di una tragica fatalità, ma sono necessari ulteriori accertamenti per fare chiarezza.

Reazioni della comunità

La notizia della morte dei due anziani ha profondamente scosso la comunità locale. Molti residenti ricordano con affetto la coppia, descrivendoli come persone gentili e rispettate. Le reazioni sui social media sono state immediate, con messaggi di cordoglio e sostegno per i familiari e gli amici. Per molti, la perdita di Michele e Maria rappresenta non solo un lutto personale, ma anche una grave perdita per l’intera comunità.

È in questi momenti di crisi che la solidarietà tra i membri della comunità emerge con maggiore intensità. I cittadini di Guardia Sanframondi si stanno unendo per offrire supporto ai familiari, dimostrando che anche nei momenti più bui, la luce dell’umanità può brillare.

Indagini in corso

Le indagini proseguono e le autorità stanno raccogliendo ogni informazione utile a chiarire la dinamica dell’accaduto. È fondamentale per i familiari e per la comunità comprendere come sia potuto avvenire un simile dramma. Attualmente, le indagini si concentrano sulla possibilità di una fatalità, ma non si escludono altre ipotesi fino al termine degli accertamenti necessari.

In questa fase delicata, la comunità è invitata a unirsi e a sostenersi a vicenda, mentre le autorità lavorano per fare chiarezza su quanto accaduto. La speranza è che, nonostante la tragedia, si possa trovare un modo per onorare la memoria di Michele e Maria, due anime che hanno lasciato un segno indelebile nei cuori di chi li ha conosciuti.