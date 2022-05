Due donne prese a martellate per strada da una sconosciuta: grave una delle due

Due donne sono state prese a martellate in strada da una sconosciuta, nei pressi della stazione di Garbagnate Milanese.

Due donne di 28 e 38 anni sono state prese a martellate in strada, da una sconosciuta di 29 anni, nei pressi della stazione di Garbagnate Milanese. L’aggressione è avvenuta domenica 15 maggio. Secondo le prime informazioni, la 29enne, italiana e residente a Legnano, soffre di disturbi psichici. L’aggressione sarebbe avvenuta senza motivi. La donna ha impugnato un martello di emergenza che solitamente si trova sui mezzi pubblici e ha colpito le due donne.

Sul posto sono arrivati i medici e i paramedici in automedica e ambulanza.

Le condizioni delle due donne

Le condizioni della 38enne sono apparse subito molto gravi, ma non è in pericolo di vita. I sanitari hanno notato una grave ferita alla testa e l’hanno portata in codice rosso all’ospedale di Niguarda. Le condizioni della 28enne non sono gravi. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Rho, che hanno fermato la 29enne, che è stata portata in ospedale per accertamenti psicologici.

