La vicenda ha dell’incredibile, due donne si prendono a “forbiciate” e da quella colluttazione esce ferita una bimba di 8 anni, nipotina di una delle due contendenti.

Un furioso litigio nei quartieri storici del capoluogo campano è degenerato in violenza a Napoli con protagoniste e vittima medicate in ospedale. Ospedale, il Vecchio Pellegrini alla Pignasecca, che ha trascorso una notte d’inferno, a contare altri episodi di violenza censiti nel nosocomio.

Due donne si prendono a “forbiciate”

Ma cosa è accaduto? Teleclubitalia spiega che si è trattato di un litigio degenerato in “forbiciate” con due donne e una bimba di appena otto anni che sono state ferite nel corso di una rissa.

Teatro della violenza reciproca e colposamente inferta alla minore la zona dei Quartieri Spagnoli. Da quanto si apprende le due, 33 e 35 anni, si sarebbero ferite reciprocamente, “forse con delle forbici”. Sono arrivare entrambe al pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini, dove sono state medicate e dimesse.

Le indagini dei Carabinieri di Napoli

I carabinieri della compagnia Centro stanno cercando di capire cosa sia successo e le cause della lite.

Purtroppo i media riportano che nel corso delle colluttazione è stata ferita alla mano anche “la nipote della 35enne, una bambina di 8 anni”. Per la minorenne sono stati rilasciati otto giorni di prognosi, per la 33enne 20 giorni, per la 35enne 15 giorni.