Ancora violenza gratuita in Campania (e non solo) contro i camici bianchi, suo padre muore in ospedale di infarto e lui picchia due infermieri.

L’episodio si è verificato al Vecchio Pellegrini di Napoli e i sanitari sono esasperati. L’ultimo episodio censito è quello relativo ad un giovane che ha preso a pugni due infermieri. Lo avrebbe fatto perché il padre era appena morto d’infarto.

Suo padre muore e lui picchia due infermieri

Il direttore della Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, non ce la fa più ed ha manifestato tutta l’esasperazione di una intera categoria: “Non si può andare avanti così, servono condanne esemplari e certezza della pena”.

A fargli eco sono giunte le parole ufficiali dell’Ordine degli infermieri che denuncia: “Siamo stremati”. Il Vecchio Pellegrini, alla Pignasecca è stato il teatro di questa ennesima aggressione: è un ospedale “di frontiera” che accoglie di notte le vittime degli incidenti, delle violenze.

Il turno infernale al Vecchio Pellegrini

Leggo spiega che in un solo turno “sono arrivati un uomo ferito a colpi di pistola, un altro aggredito a colpi di chiavi in faccia, due donne che si sono prese a forbiciate forse per un uomo conteso”.

Alla fine è giunta l’ambulanza che portava un 64enne colpito da infarto: per lui non c’è stato purtroppo niente da fare ed a quel punto suo figlio 27enne “se l’è presa col personale sanitario per la morte del padre”. Come? Prendendo a pugni due infermieri, un uomo e una donna.