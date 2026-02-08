Due ragazze tragicamente perdono la vita in incidenti stradali nel Barese: un appello alla sicurezza stradale

Nella notte scorsa, due incidenti stradali hanno colpito gravemente la provincia di Bari, provocando la morte di due giovani donne e ferendo tre persone in modo serio. Gli eventi, avvenuti in momenti distinti, pongono l’accento sulla sicurezza stradale nella regione.

Il primo incidente: una vita spezzata a Mola di Bari

Il primo sinistro si è verificato attorno alle ore due sulla provinciale 111, che collega Mola di Bari a Rutigliano.

Qui, una giovane di 26 anni, originaria di Mola di Bari, ha perso la vita sul colpo. La dinamica dell’incidente è attualmente in fase di indagine, ma sembra che la vittima stesse viaggiando in auto quando, per cause ancora da chiarire, ha impattato contro un albero. L’impatto è stato così violento che il motore del veicolo si è staccato, finendo a diverse decine di metri dal luogo dell’incidente.

Le conseguenze per i feriti

Oltre alla giovane deceduta, altre tre persone hanno riportato ferite. Tra queste, un bambino di soli sette anni. Tutti i feriti sono stati classificati come codici rossi dai soccorritori del 118 e trasportati in diverse strutture sanitarie: uno al Policlinico di Bari, un altro all’ospedale Di Venere e il terzo a Monopoli. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per chiarire le cause esatte di questo tragico evento.

Il secondo incidente: una giovane di Bitetto perde la vita

Un secondo incidente mortale si è verificato poco dopo, sulla provinciale 67, che collega Bitritto a Bitetto. Una ventenne di Bitetto ha perso la vita quando il suo veicolo è uscito di strada autonomamente. Le circostanze che hanno condotto a questo sinistro sono ancora da accertare. La giovane è stata trovata senza vita all’interno dell’auto. Questo evento ha ulteriormente aggravato la tristezza di una nottata già segnata da un dramma.

Impatto sulla comunità e misure di sicurezza

La serie di incidenti mortali ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle strade nella provincia di Bari, un tema frequentemente discusso dai cittadini. Le autorità locali devono ora affrontare la questione della prevenzione di incidenti simili in futuro, considerando che la regione è caratterizzata da strade spesso affollate e, talvolta, poco illuminate.

La perdita di queste due giovani vite rappresenta un duro colpo per le rispettive comunità di Mola di Bari e Bitetto. Le indagini in corso da parte delle forze dell’ordine rivestono un’importanza cruciale per comprendere appieno le cause di questi tragici eventi. È fondamentale adottare misure che possano garantire una maggiore sicurezza sulle strade, soprattutto in una regione caratterizzata da strade spesso affollate e, talvolta, poco illuminate.