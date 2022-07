Due uomini nudi nel cimitero fanno il bagno tra le tombe nel padovano

Quello che è accaduto a Piazzola sul Brenta è a dir poco surreale: due uomini nudi nel cimitero hanno fatto il bagno tra le tombe.

Quello che è accaduto presso il cimitero di Piazzola sul Brenta (Padova) ha dell’incredibile: due uomini nudi hanno fatto il bagno tra le tombe. I due individui (non ancora identificati) si sono lavati usando la fontana accanto agli annaffiatoi che si utilizzano per riempire i vasi.

Come informa Leggo è stata una signora che stava andando a visitare la tomba di un suo caro ad accorgersi di quello che stava accadendo. I due hanno provveduto al lavaggio del proprio corpo, non curandosi affatto dei passanti e del luogo in cui si trovavano. La foto ha fatto il giro dei social e da essa si nota come solo uno dei due sia completamente nudo, mentre l’altro sembra essere in pantaloncini o in mutande.

Due uomini nudi fanno il bagno nel cimitero: stavano lavando i loro abiti

Pare che a poca distanza dai due soggetti che si stavano lavando nel cimitero di Piazzola sul Brenta, fosse presente una bacinella con dentro i loro vestiti in ammollo, mentre nelle vicinanze vi erano altri abiti che i due stavano facendo asciugare.

Callegari: “Sorpreso e dispiaciuto”

Al momento non è dato sapere chi siano questi due uomini. Intanto sui social sono stati pesantemente insultati dagli utenti con una sfilza di commenti relativi al loro gesto.

Igor Callegari, assessore ai Lavori pubblici, ha affermato di essere “sorpreso e dispiaciuto: come amministrazione e personalmente non sono mai venuto a conoscenza di una cosa del genere, non è stata mai fatta alcuna segnalazione e colgo l’occasione – ha spiegato al Gazzettino – per dire ai cittadini che di fronte a queste cose, prima che utilizzare i social, è necessario informare il Comune, la Polizia locale e se non si è in orario d’ufficio, di chiamare le forze dell’ordine”.