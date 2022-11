Due violenze in poche ore: si cercano gli aggressori

A Genova sono avvenute due violenze sessuali in poche ore. I due stupratori hanno agito in meno di 24 ore. Gli eventi non sono collegati.

La polizia sta cercando due stranieri e i fatti non sembrano collegati tra loro, ma sono solo una macabra coincidenza.

Il primo stupro è avvenuto la notte tra sabato 19 e domenica 20 novembre 2022 dopo una serata in discoteca in zona Sampierdarena. La ragazza violentata ha 20 anni ed ha denunciato di essersi svegliata in un appartamento dopo aver perso i sensi.

La 20enne ricorda poco e niente, solo che era presente un magrebino con lei. Gli inquirenti non escludono che la giovane sia stata sedata con la droga dello stupro.

Da Siampierdarena al centro storico di Genova

L’altra vicenda si è invece consumara nella giornata di ieri, 21 novembre 2022. Il secondo episodio è avvenuto nel centro storico di Genova. In questo caso è stata stuprata una donna che si era recata in albergo con un uomo italiano ed uno straniero di cui non conosce la nazionalità.

Dopo che il connazionale è andato via, il violentatore è entrato in azione. Su entrambi i casi di violenza sessuale indaga la polizia di Genova.