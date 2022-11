Catania, presunte violenze su 19enne americana: pene ridotte per il branco

Pene ridotte di tre anni per Roberto Mirabella, Salvatore Castrogiovanni e Agatino Valentino Spampinato.

I tre ragazzi, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 19enne statunitense, sono stati condannati rispettivamente a 4 anni e 2 mesi di reclusione e a 4 anni e 4 mesi. Questa la decisione da parte della Corte d’Appello di Catania. I fatti sarebbero avvenuti nel marzo del 2019. Nella precedente sentenza i tre giovani erano stati condannati a 7 anni dopo un processo con rito abbreviato.

Per i tre imputati sussisterebbero infatti le attenuanti generiche richieste nei loro confronti, secondo quanto sostenuto dai giudici di secondo grado.

Presunte violenze su 19enne, pene ridotte per i 3 imputati: le spese processuali

Oltre alla condanna i tre imputati dovranno pagare le spese processuali per conto delle parti civili, ovvero, nei confronti della ragazza presunta vittima dello stupro, del Comune di Catania e delle associazioni antiviolenza Penelope e Galatea.

Avrebbe chiesto loro di fermarsi

La sera del 15 marzo 2019 la ragazza sarebbe stata attirata dal gruppetto in una zona della movida a Catania. La 19enne sarebbe stata invitata a bere in alcuni locali, per poi essere aggredita nell’auto di uno degli imputati. Sembra che la giovane avesse chiesto loro di fermarsi, esprimendosi in italiano. La stessa ha detto agli inquirenti che i tre fossero in grado di comprenderla. Sarebbe stata lasciata andare solo un’ora dopo.

Un filmato dimostrerebbe l’avvenuto stupro.