Dall'isola dei Conigli al barchino di ferro: duemila arrivi in poco tempo ed è record di sbarchi a Lampedusa in 24 ore

Effetto meteo clemente e duemila arrivi in poco tempo: è record di sbarchi a Lampedusa in 24 ore. Il nuovo picco si è registrato dopo che ai 1778 inziali si sono aggiunti 267 migranti arrivati in nottata. Andiamo per gradi. Solo nelle ultime 24 ore gli arrivi hanno registrato un nuovo picco: ci sono stati 43 sbarchi di venerdì, per un totale di 1.778 persone, poi però, nelle ore della notte, sono giunti 267 migranti che erano su sei barchini soccorsi dalla Ong Louise Michel e dalle motovedette di capitaneria e guardia di finanza.

Da quanto si apprende l’hotspot di contrada Imbriacola oggi ospita 1.831 persone a fronte di poco meno di 400 posti. La Ong Louise Michel ha agganciato vicino alle isole Pelagie due imbarcazioni alla deriva. Sui natanti c’erano 78 migranti originari di Guinea, Burkina Faso, Costa d’Avorio e Mali. Da quanto si apprende la motovedetta V1102 della guardia di finanza ha soccorso 40 migranti, Fra loro c’erano 8 donne e 3 minori.

L’Isola dei Conigli e il barchino di ferro

Tutto questo mentre i carabinieri individuavano all’Isola dei Conigli 43 migranti del Camerun, Mali e Costa d’Avorio. Alle prime luci dell’alba di oggi infine i finanzieri della motovedetta “Sottile” hanno intercettato nelle acque antistanti Lampedusa 25 tunisini, tra cui 4 donne e un minore. Erano a bordo di un barchino in ferro di 7 metri con motore fuoribordo.