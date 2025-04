Un agguato in via Prenestina ha scosso la capitale, i carabinieri indagano sull'accaduto.

Un agguato in piena notte

La notte di Roma è stata segnata da un tragico evento che ha scosso la comunità locale. Poco dopo le 23, in via Prenestina, due cittadini cinesi sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco. L’episodio è avvenuto in una zona periferica della capitale, dove la quiete notturna è stata interrotta da un violento agguato. Secondo le prime ricostruzioni, i killer avrebbero aperto il fuoco da una moto in corsa, per poi fuggire rapidamente, lasciando dietro di sé un clima di paura e incredulità.

Le vittime e il contesto

Le vittime, un uomo e una donna, erano residenti nel palazzo di fronte al luogo dell’omicidio. Questo dettaglio ha sollevato interrogativi sulla natura dell’attacco: si è trattato di un’esecuzione mirata o di un caso di violenza casuale? I carabinieri, giunti tempestivamente sul posto, hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili. La comunità cinese di Roma è in allerta, preoccupata per la sicurezza e la propria incolumità.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, nella speranza di ottenere indizi utili per rintracciare i colpevoli. Inoltre, sono stati interrogati alcuni testimoni che potrebbero aver assistito all’agguato. La brutalità dell’episodio ha suscitato un forte dibattito sulla sicurezza nella capitale, con molti cittadini che chiedono maggiori misure di protezione e un potenziamento delle pattuglie nelle aree più vulnerabili.