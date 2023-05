"È divertente, mmm interessante": la frase di Harry durante l'incoronazione di re Carlo III

Il principe Harry era senza dubbio uno dei personaggi più attesi alla cerimonia di incoronazione di re Carlo III del 6 maggio 2023. Seduto in terza fila, tra Jack Brooksbank, marito della principessa Eugenia, e la principessa Alexandra, cugina della regina Elisabetta II, il duce del Sussex è sembrato sereno durante la cerimonia, nonostante la tanta chiacchierata assenza della moglie e dei figli, rimasti negli Stati Uniti.

Lo scambio di battute tra il principe Harry e Jack Brooksbank

Durante l’incoronazione del padre, il principe Harry ha scambiato alcune battute con Jack Brooksbank, intercettate dalla lettrice labiale Jacqui Press. Come riportato dal Daily Mail, Harry avrebbe detto: “È divertente, mmm interessante”.

A una domanda non identificata di Brooksbank, Harry avrebbe risposto: “Quasi un quarto alle 4?”. “Oh davvero, quando?”, avrebbe ribattuto il marito della principessa Eugenia. “Penso domani”, la risposta del duca del Sussex.

L’invito declinato per il pranzo a Buckingham Palace

Il principe Harry era anche tra gli invitati al pranzo a Buckingham Palace che ha seguito la storica incoronazione di re Carlo III all’abbazia di Westminster. Il duca del Sussex ha però declinato l’invito per sfruttare il fuso orario e tornare immediatamente in California per festeggiare il quarto compleanno del figlio Archie, nato proprio il 6 maggio.