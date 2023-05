La macchina di Harry avvistata a Heathrow: è tornato a casa

Grazie al fuso orario ha potuto essere ad entrambi gli eventi, incluso il compleanno del suo Archie in California, perciò dopo che si è saputo che la macchina di Harry è stata avvistata a Heathrow si è capito subito che lo stesso è tornato a casa. Harry è di nuovo negli Usa dopo aver partecipato come invitato di “terza fila” all’incoronazione.

La macchina di Harry avvistata a Heathrow

Il duca di Cambridge è rimasto in Inghilterra solo una manciata di ore prima di ripartire per la California dove vive con la moglie Meghan e la prole. Da quanto si apprende infatti il secondogenito di re Carlo ha partecipato all’incoronazione tenendosi nelle retrovie della cerimonia. A fine evento poi Harry non ha raggiunto Buckingham Palace con il resto della famiglia ed ha scelto di rientrare immediatamente in California. E non è un caso che la sua vettura sia stata avvistata all’aeroporto di Heathrow. I media fanno sapere che il primo volo per tornare a casa sarebbe partito intorno alle 16, quindi c’era tutto il tempo a contare il fuso orario, di partecipare alla festa di compleanno del piccolo Archie.

Il labiale con il cugino acquisito intercettato

Il Daily Mail spiega che Harry sarebbe stato invitato a partecipare al pranzo che si sta tenendo a Buckingham Palace dopo l’incoronazione del padre ma la necessità di rientrare subito in California glielo avrebbe impedito. Ed Harry aveva già detto a Jack Brooksbank, marito della cugina Eugenia di York, che sarebbe rientrato a casa il prima possibile. Alcuni giornalisti avevano infatti “intercettato” un suo labiale con il parente acquisito.