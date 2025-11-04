Si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello e, dopo 11 anni di amore, si sono lasciati. Di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Si sono conosciuti proprio all’interno della casa più spiata d’Italia nel 2014, si sono innamorati, sposati e hanno costruito una famiglia. Stiamo parlando di Chicca Rocco e Giovanni Masiero. A dare la notizia della fine delle relazione i diretti interessati, con un post congiunto sui social.

Si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello nel 2014, sposati nel 2016 a Verona e insieme hanno avuto due figlie, Ginevra e Beatrice. Oggi l’annuncio sui social da parte di Chicca Rocco e Giovanni Masiero, il loro matrimonio è finito. Ecco il post congiunto: “dicono che l’amore faccia dei giri immensi, che cambi forma, che insegni, che lasci segni e, a volte, che ritorni. Mesi da abbiamo sentito che dentro di noi qualcosa stava cambiando. Abbiamo scelto di viverlo in silenzio, lontano dagli occhi del mondo, con rispetto e dolcezza, ascoltando ogni sfumatura del cuore. E oggi, dopo aver dato tempo al tempo, ci sentiamo pronti per condividere ciò che per noi è diventato serenità: la fine di un amore e l’inizio di un legame nuovo, diverso, ma non meno profondo. Siamo diventati altro. Siamo diventati Amici. E ci piace pensare che l’amicizia sia la forma più alta dell’amore, quella che non pretende, non ferisce, non misura, ma semplicemente dà. Dà presenza, comprensione, rispetto e il desiderio sincero di vedere l’altro felice. Perché la felicità dell’altro e il bene delle nostre figlie restano la nostra bussola. E perché, anche se non siamo più una coppia, rimarremo per sempre una famiglia.”