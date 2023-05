È in corso un attacco hacker al sito del Ministero del Made in Italy

Le istituzioni italiane finiscono ancora una volta nel mirino degli hacker. Sotto attacco va adesso il sito web del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, colpito in queste ore. A renderlo noto è lo stesso Ministero in una nota stampa.

Il portale istituzionale e tutti gli applicativi collegati risultano al momento irraggiungibili, ma non sarebbe questo l’unico dominio digitale italiano sotto attacco degli hacker.

Il Centro nazionale protezioni infrastrutture critiche della Polizia postale è al lavoro da questa mattina, in un contatto costante con le strutture informatiche del ministero per agevolare il ripristino dei servizi nel minor tempo possibile.

“Da questa mattina, a seguito di un intenso attacco cibernetico che sta interessando il dicastero ed altri domini nazionali, risultano indisponibili il portale istituzionale e gli applicativi ad esso collegate” ha fatto sapere il Ministero.

“Da una prima verifica non risultano compromissioni o furto di dati: i tecnici sono impegnati per mitigare le conseguenze dell’attacco, anche se non risulta possibile prevedere i tempi per la ripresa del servizio. Il ministero – si conclude nella nota – è in stretto contatto da stamattina con l’Agenzia per la Cybersicurezza, per ridurre il più possibile i disagi“.