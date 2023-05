Il diavolo social non risparmia nessuno. L’attore americano Taylor Lautner si ritrova sempre più spesso a far fronte ad accuse di fan che, al ricordo di quel Jacob che era innamorato di Bella in Twilight, lo definiscono una persona completamente diversa. Postando alcuni dei commenti degli haters, il 31enne ha dichiarato: «Per parole simili dieci anni fa non sarei uscito di casa».

Un attore che condivide positività

Nel 2018 Taylor Lautner debuttava nel primo film della saga di Twilight: era poco più che adolescente. Negli anni è cresciuto, maturato, cambiato. Ha vissuto, come tutti. Stanco di dover far fronte quotidianamente alle continue critiche sul suo aspetto fisico, l’attore ha deciso di condividere (e superare) sui social le bad vibes che gli haters cercano di fargli arrivare, diventando un vero e proprio promotore della salute mentale. Taylor non manca mai di ribadire quando sia importante stare bene con se stessi, con il proprio corpo e, di conseguenza, con la propria mente.

Cosa dicono gli insulti?

Di recente ha pubblicato su Instagram alcuni commenti ricevuti sotto ai suoi post su Instagram: «Oddio, ma l’attaccatura dei capelli si sta ritirando» scrive un utente. «Non sta invecchiando bene», «Ma cosa gli è successo? Sembra così vecchio» aggiungono altri. Che ci sia forse un pizzico di invidia sotto tanto veleno?