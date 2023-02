È morta una ragazza di 19 anni travolta da un treno: la polizia indaga

Una ragazza di 19 anni è morta travolta da un treno Intercity questa mattina, martedì 28 febbraio, alla stazione di Lissone, in provincia di Monza e della Brianza.

La circolazione è stata sospesa per permettere le indagini delle autorità competenti.

Muore una ragazza di 19 anni: le dinamiche dell’incidente

Il tragico incidente si è verificato poco dopo le 10.30, mentre era in transito lungo lo scalo ferroviario al binario 1 il treno Intercity 313 diretto a Milano Centrale e proveniente dalla Svizzera con un centinaio di passeggeri a bordo.

Immediatamente sono stati attivati i soccorsi del 118 con diversi mezzi di emergenza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza, la polizia ferroviaria di Monza e una pattuglia dei carabinieri della stazione di Lissone. Purtroppo, nonostante gli sforzi, non è stato possibile salvare la vita della ragazza di 19 anni, la quale è morta in seguito allo schianto.

Le indagini

Le indagini sono ancora in corso per determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Dai primi accertamenti svolti, gli agenti della polizia ferroviaria hanno ipotizzato che si sia trattato di un gesto volontario.

Inoltre, dalle testimonianze degli operatori della stazione, sembra che la 19enne non fosse sola al momento dell’incidente. Insieme a lei, infatti, c’era un’altra persona che è stata trasportata in ospedale dopo aver accusato un malore in seguito a quanto avvenuto. Al momento non è noto se questa seconda persona fosse un amico o un familiare della ragazza di 19 anni.

La circolazione ferroviaria è stata ripristinata alle 13:02. Si sono verificati ritardi fino a 96 minuti, con conseguenze che vanno da 10 a 75 minuti per sei treni regionali.

Inoltre, 11 treni sono stati soppressi e 19 sono stati limitati nel percorso.