É morto il professor Umberto Gulli, docente di Storia delle dottrine politiche a Palermo

A 68 anni, si è spento dopo una breve malattia il professore Umberto Gulli, docente di Storia delle dottrine politiche all’Università degli Studi di Palermo.

Chi era Umberto Gulli

Per quasi trent’anni Umberto Gulli è stato una figura di riferimento della facoltà di Scienze politiche e relazioni internazionali, nelle sedi del Collegio San Rocco e piazza Bologni.

Dal 1994 fino alla morte, ha infatti insegnato diverse discipline presso l’Università degli Studi di Palermo, dalla Filosofia politica alla Storia delle istituzioni.

Gli studenti e i colleghi lo ricordano per il suo carattere gentile, che metteva d’accordo tutti, oltre che per la sua competenza.

La formazione universitaria

Umberto Gulli aveva studiato prima a Firenze, dove si era laureato con Cesare Luperini, poi a Francoforte, grazie a una borsa di studio.

Dopo gli studi, era tornato nella sua Sicilia, prima per insegnare in un liceo di Bagheria e poi per lavorare come ricercatore in Storia delle dottrine politiche.

Era un grande appassionato del liberalismo politico e del filosofo statunitense John Rawls.

Il ricordo di Pietro Violante

Così lo ricorda Pietro Violante, suo professore agli inizi: “Umberto era un bell’uomo, socievole ma attento a difendere la sua privacy. Per vent’anni ci siamo visti quasi ogni giorno all’ultimo piano della palazzina di piazza Bologni.

Aveva la stanza tre ed io la quattro. Amava il silenzio e se ne stava per ore acquattato con un libro e una matita. Prendeva sempre appunti, anche nei consigli di facoltà. Poi faceva le domande: 1, 2, 3 e se le risposte non lo convincevano le riporoponeva. Gli studiosi che leggono, spesso ma non sempre, sono formidabili insegnanti. E lui alle lezioni spiegava e rispiegava. Lo faceva anche agli esami e chi passava aveva l’impressione che ad essere interrogato fosse lui e non lo studente”.

