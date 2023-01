Un giovane l’aveva aggredito senza motivo, purtroppo l’anziano non ce l’ha fatta ed è morto dopo due giorni di ricovero.

L’aggressore era appena uscito dal un ambulatorio di psichiatria e la sua furia è stata inarrestabile.

È morto l’anziano aggredito da un giovane senza motivo

La vittima è un anziano di 74 anni e la sua colpa è stata quella di essere la persona sbagliata al momento sbagliato. L’aggressore ha invece 24 anni e in quel momento ha perso la ragione, picchiando brutalmente il 74enne senza nessun motivo. A difendere l’aggredito è stato un ragazzo di 36 anni ma non ha potuto fare nulla, anzi, anche lui è stato colpito e ferito dal 24enne.

Questa vicenda è avvenuta a Pisa due giorni fa, il 9 gennaio 2023.

Due giorni di agonia e poi la morte

La vittima dell’aggressione è stata immediatmente soccorsa e trasportata in ospedale ma le sue condizioni erano molto gravi. L’uomo è andato in coma e oggi pomeriggio, 11 gennaio 2023, è deceduto nel nosocomio in cui era ricoverato. L’aggressore è invece stato arrestato dalla Polizia di Stato ed è, sotto sorveglianza degli agenti, stato ricoverato in un reparto psichiatrico.

Anche per il 36enne sono state necessarie delle cure mediche.