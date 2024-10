Il cantante 31enne Liam Payne, ex One Direction ,è caduto dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires

Una tragedia improvvisa scuota il mondo della musica. Liam Payne, ex membro del gruppo One Direction, è stato trovato morto ai piedi di un hotel di Buenos Aires. Il cantante 31enne sarebbe precipitato, come riportato da Tmz, dal terzo piano dell’edificio ubicato nel quartiere di Palermo. In pochi minuti la straziante notizia ha fatto il giro del mondo.

Morto Liam Payne, ex one Direction: aveva 31 anni

La notizia, riportata in primis dalla stampa argentina, ha lasciato increduli e sconvolti i tantissimi fan del cantante e chitarrista britannico, ma anche coloro che sono cresciuti con la musica della boyband nella quale ha per anni militato, gli One Direction.

La polizia è giunta nell’hotel dopo la segnalazione di una persona molesta dotto il possibile effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Al loro arrivo un uomo è stato trovato senza vita a terra, dopo un volo nel vuoto dal terzo piano dell’hotel. Successivamente è stato identificato, scoprendo che si trattava proprio di Liam Payne. Le indagini sono state immediatamente avviate per capire se si sia trattato di un incidente o di un suicidio. Secondo una prima ricostruzione il musicista sarebbe caduto da circa 13 metri di altezza ed il decesso sarebbe stato istantaneo.

Morte Liam Payne: l’ultimo messaggio sui social

Settimane prima della sua morte, la pop star aveva condiviso su Instagram una foto insieme ai suoi ex compagni di band. In quello che si è rivelato essere il suo ultimo post, il cantante ha reso omaggio al documentarista, scrittore e produttore televisivo americano Morgan Spurlock. Nello scatto lo si vede accanto a Morgan e a Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik. Accanto alla foto, Liam aveva scritto: “Riposa in pace Morgan Spurlock, è stato un piacere lavorare con te”.

Su Snapchat il cantante aveva postato invece alcune foto insieme alla sua compagna Kate Cassidy, un selfie di coppia davanti allo specchio ed un’immagine della permanenza in Argentina accompagnata dalla scritta “Bella giornata quì”. Payne si trovava nel Paese da alcune settimane: il 2 ottobre aveva assistito al concerto dell’ex compagno di band Niall Hotan alla Movistar Arena. Stando alle ultime informazioni la fidanzata avrebbe fatto ritorno negli Stati Uniti, in Florida, pochi giorni prima del decesso.