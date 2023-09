Il boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro è morto questa notte nel reparto detenuti dell’ospedale di L’Aquila. Il 61enne da tempo era malato di tumore al colon, ma da qualche giorno era finito in ospedale in coma irreversibile: i medici avevano sospeso l’alimentazione.

Matteo Messina Denaro è morto

Matteo Messina Denaro si è spento oggi all’età di 61 anni. Il noto boss mafioso, catturato solo qualche mese fa dopo 30 anni di latitanza, è morto nel reparto detenuti dell’ospedale di L’Aquila. Sin dai primi momenti appena successivi alla sua cattura era diventata di dominio pubblico la notizia secondo cui l’ex superlatitante soffrisse di gravi probelmi di salute (fu arrestato proprio in una clinica a Palermo dove era in cura). Da tempo, infatti, il boss era malato di tumore al colon e le sue condizioni apparivano in costante peggioramento con il cancro che era ormai arrivato al IV stadio.

Matteo Messina Denaro è morto: la malattia

Secondo ciò che si apprende, era dal 2020 che Messina Denaro si sottoponeva a cicli di chemioterapia, cure poi proseuite anche negli ultimi mesi, dopo che il boss mafioso era stato catturato dalle autorità. L’ex capo di Cosa Nostra faceva spesso avanti e indietro dal 41 bis alla clinica di L’Aquila, dove è stato ricoverato per qualche giorno prima di morire. Anche in carcere, l’uomo era rinchiuso in una cella speciale dotata di infermeria. Tra le sue ultime volontà, trascritte su un pizzino firmato da lui stesso e trovato dopo l’arresto, c’era quella di non essere celebrato con un funerale religioso.