Ecco le regole per festeggiare il Capodanno 2022 e dove servirà il Green Pass: una sarabanda di circostanze a metà fra legiferati ufficiali e consigli

Per festeggiare il Capodanno 2022 ci saranno alcune regole da rispettare e molti comportamenti accorti da adottare, secondo il complicato mood del governo che ha alternato consigli e legiferati in materia e che ha indicato sulla scorta dei secondi dove servirà il Green Pass.

Il sunto è che salutare il 2021 sarà possibile ma con una precisa serie di norme e comportamenti che dovrebbero arginare le varianti Delta ed Omicron del Covid.

Le regole per festeggiare Capodanno: non c’è il coprifuoco ma ci sono misure fino al 31 gennaio

Innanzitutto, rispetto all’anno scorso, non è previsto alcun coprifuoco. Le misure adottate dal governo con il decreto anti covid del 23 dicembre saranno valide fino al 31 gennaio.

In tema di spostamenti per i mezzi pubblici è richiesta la mascherina Ffp2. Gli spotamenti non avranno limite di tempo e saranno free da comune a comune e da regione a regione se inseriti in zona bianca o gialla.

Il Green Pass solo in zona arancione fra le regole per festeggiare Capodanno spostandosi

Allo stato non ci sono regioni arancione, il che invece presupporrebbe l’esibizione del Green pass o l’autocertificazione per motivi di lavoro, salute o necessità.

E i festeggiamenti? Saranno possibili in casa e con numero illimitato di partecipanti, ma il governo che non legifera ma “consiglia” (un’aberrazione giuridica) suggerisce prudenza.

Festeggiare Capodanno al ristorante: Super Green Pass ed altre regole

Al ristorante servirà il Super Green Pass che attesti avvenuta vaccinazione o essere guariti dal covid. Non farà fede il tampone negativo, neanche per consumare al banco. Il Capodanno in piazza di fatto è annullato, con eventi in pizza vietati e manifestazioni che implichino assembramenti off limits.

Discoteche, sale da ballo ed eventi simili non saranno possibili fino al 31 gennaio, mentre la le mascherine Ffp2 saranno obbligatorie per per andare al cinema o in teatro o in un museo, per assistere a spettacoli o eventi sportivi. In più dal 6 dicembre per andare al cinema o a teatro occorre il Super green pass. Il capitolo viaggi all’estero è a parte: per i non molti italiani che hanno valutato questa soluzione per Capodanno bisognerà tener conto delle restrizioni in vigore nei singoli stati. Allo scopo sarà utile consultare il sito Viaggiare Sicuri. In porti ed aeroporti verranno effettuati test anti Covid a campione.