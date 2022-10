Eclissi solare del 25 ottobre: orario, consigli e come vederla dall’Italia

Un'eclissi solare parziale sarà visibile in Italia il 25 ottobre: a seconda della Regione, la porzione coperta varierà tra il 22% e il 29%.

Martedì 25 ottobre ci sarà un’eclissi solare che sarà visibile anche dall’Italia: sarà visibile in tutto il Paese a partire dalle ore 11:00 del mattino.

L’eclissi solare del 25 ottobre

Il 25 ottobre 2022 la Luna si frapporrà tra il Sole e la Terra, mettendo in scena uno degli eventi astronomici più spettacolari di sempre: un’eclissi solare.

In Italia sarà parziale, con una percentuale di diametro solare coperto che oscillerà da un minimo del 22% circa ad un massimo di 29%. L’eclissi inizierà poco dopo le ore 11:00 di mattina, e durerà circa due ore.

L’eclissi solare del 25 ottobre farà parte della cosiddetta famiglia Saros, una serie di eclissi separate tra loro da un intervallo di 6.585 giorni, pari a 18 anni, 10 giorni e 8 ore.

Come assisitere all’eclissi

È innutile ricordare che guardare il Sole a occhio nudo non è una buona idea, visto che la radiazione luminosa può provocare danni permanenti alla vista.

Per farlo è necessario acquistare filtri e occhiali appositi, disponibili anche online a prezzi contenuti. Anche binocoli, macchine fotografiche e telescopi sono a rischio se non si utilizzano protezioni adeguate. Anche in questo caso sono necessari accessori ad hoc per poter godere del fenomeno astronomico.