Ecomondo 2025: Esplora il Futuro Sostenibile e il Dialogo sull'Economia Circolare

Dal 4 al 7 novembre, Rimini ospiterà la 28° edizione di Ecomondo, evento di riferimento per la green economy in Europa. Tra i protagonisti, il Gruppo Dimensione Ambiente avrà uno stand dedicato (Padiglione C1 / Stand 210-109) e un programma ricco di incontri e dibattiti.

La giornata del 6 novembre si concentrerà su dialoghi 1:1, moderati da Paolo Ghezzi, esperto nel campo della gestione dei rifiuti e dell’ambiente.

Questi incontri offriranno una piattaforma per discutere con esperti del settore, affrontando le sfide attuali e le opportunità future legate all’economia circolare e alla gestione sostenibile dei rifiuti.

Il valore del confronto diretto

Umberto Cucchetti, General Manager del Gruppo Dimensione Ambiente, sottolinea l’importanza di questi incontri per facilitare un confronto diretto tra le autorità del settore. La gestione dei rifiuti è un campo complesso, che presenta sia urgenze ambientali sia occasioni di innovazione. “Siamo convinti che la gestione dei rifiuti debba essere un campo di responsabilità condivisa tra istituzioni, imprese e cittadini,” afferma Cucchetti.

Il programma di Ecomondo 2025

Ecomondo 2025 si conferma come un hub internazionale per la transizione ecologica. L’apertura dell’evento avverrà il 4 novembre con una cerimonia inaugurale in presenza di importanti figure istituzionali, come Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, e il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad. Il programma prevede oltre 200 eventi, toccando temi cruciali come la gestione delle risorse idriche e la finanza sostenibile.

Innovazione e sostenibilità: il modello del Gruppo CAP

Il Gruppo CAP, operante nel settore idrico, presenterà il proprio modello di sostenibilità integrata a Ecomondo 2025. Con un approccio innovativo, CAP intende dimostrare come l’acqua possa rappresentare una risorsa fondamentale per sviluppare un’economia più efficiente e resiliente. La loro partecipazione sarà caratterizzata da oltre 15 eventi dedicati alla ricerca e allo sviluppo.

Interventi significativi e partenariati strategici

Il presidente di CAP, Yuri Santagostino, discuterà l’importanza del partenariato pubblico-privato nel finanziamento degli investimenti idrici, evidenziando come questo possa favorire una gestione responsabile delle risorse. Inoltre, il Gruppo parteciperà a un panel che esplorerà le strategie a lungo termine per garantire una transizione sostenibile.

Un futuro sostenibile e innovativo

La partecipazione di Dimensione Ambiente e Gruppo CAP a Ecomondo 2025 rappresenta un segnale forte e chiaro: la sostenibilità integrata non è solo un’idea, ma una necessità per il futuro. La collaborazione tra pubblico e privato, insieme all’innovazione tecnologica, è fondamentale per affrontare le sfide ambientali e garantire un futuro verde e resiliente.

Ecomondo 2025 non è solo un evento, ma una piattaforma per costruire un dialogo costruttivo sul futuro dell’economia circolare e della sostenibilità, creando sinergie tra istituzioni, aziende e cittadini. La riflessione e il confronto di idee sono essenziali per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e promuovere una società più consapevole e responsabile nei confronti dell’ambiente.