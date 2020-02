Affiliate Expo 2020 si rivolge ad aziende protagoniste del marketing digitale, offrendo anche la possibilità di fare networking.

Affiliate Expo 2020 è l’evento di marketing più grande in Italia e l’unico ad essere interamente dedicato al settore delle affiliazioni online. L’edizione di quest’anno avrà luogo a Roma nei giorni del 27-28-29 marzo. L’evento si rivolge ad aziende protagoniste del marketing digitale e a tutti coloro che vogliono guadagnare online, offrendo anche la possibilità di fare networking, fondamentale per crescere in un mercato sempre più competitivo.

Affiliate Expo 2020: l’importanza della SEO

L’Affiliate Marketing consiste in un accordo commerciale tra tre soggetti: un advertiser, che è l’azienda che vuole vendere un suo servizio o prodotto; un affliliato, ovvero colui che promuove il prodotto o servizio dell’advertiser; e la piattaforma di affliazione, intermediaria tra affiliato e advertiser e che si occupa anche di tracciamento di conversione e di pagamenti. Nella società in cui ci troviamo ad operare, fortemente dinamica e competitiva, un buon affiliato deve possedere competenze tecniche, ma anche tanta fantasia e determinazione.

Il termine SEO indica tutte quelle attività volte a migliorare la scansione, l’indicizzazione e la catalogazione di un’informazione o contenuto in un sito web.

Tra i suoi vantaggi, il più immediato è che esso consente di captare ricerche altamente specifiche per rispondere a determinati bisogni. Ha delle possibilità di utilizzo non solo nella vendita diretta, ma anche e sopratutto nel brand positioning, ovvero quel particolare processo che, partendo dalla classificazione dei brand esistenti sul mercato secondo caratteristiche significative per il comportamento del consumatore, consente di definire la posizione che essi occupano nella mente dei consumatori.

Quello del marketing è un settore in perenne cambiamento e per riuscire a catturare l’attenzione dei riceventi è necessario usare delle tecniche comunicative veloci e vicine ai consumatori. Questo è ancora più visibile nel caso specifico dell’affiliate marketing, che segue un’evoluzione a “10x” rispetto al marketing tradizionale proprio a causa di Internet.

Ma l’altra faccia della medaglia è che questa continua innovazione e cambiamento permette di raggiungere una maggiore vicinanza ai bisogni dei clienti e tempestività. Questi sono due elementi fondamentali per un’azienda che vuole essere profittevole e competitiva sul mercato.





Come si svolgerà l’edizione 2020

L’evento avrà la durata di tre giorni a partire dal 27 marzo e si svolgerà nell’hotel Mercure Roma West, dove verranno allestite una grande area espositiva con stand degli sponsor, un’area dedicata esclusivamente a momenti di incontro, e una zona dedicata agli speech dei relatori, a workshop e speed meeting. Sono in programma anche attività di svago tra aperitivi e gare di go kart.

Prenderanno parte all’Affiliate Marketing 2020 più di venti speaker che interverranno con case studies e presentazioni e una quarantina di partner stranieri e italiani.

Il presentatore sarà Gaetano Romeo e i moderatori Antonio De Arcangelis e Mattia Scattolin.

Il primo giorno sarà interamente dedicato a networking e affiliate experiences, il secondo a speeches e mastermind, l’ultimo a speeches, mastermind e networking.

Come acquistare i biglietti

Notizie.it sarà media partner dell’Affiliate Expo 2020 e offre uno sconto NOTIZIE10 per acquistare il biglietti ad un prezzo più vantaggioso. Il biglietto base copre l’ingresso all’evento e all’intera area espositiva, ma sono disponibili anche dei pacchetti in cui sono comprese cene di gala e tante altre attività.