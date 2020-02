Formazione online, le migliori piattaforme italiane per l’apprendimento

Seguire un corso di formazione online offre indubbiamente diversi vantaggi: vediamo quali e perché scegliere un corso online.

Levoluzione tecnologica sta cambiando profondamente la nostra società. Se da un lato il progresso comporta una serie di rischi, come la riduzione dei livelli occupazionali a causa dell’automazione, allo stesso tempo offre nuove opportunità per adeguare le proprie competenze professionali.

Si tratta ad esempio della formazione online, un sistema di apprendimento a distanza che consente a tutti di migliorare le proprie capacità, per affrontare con maggiore serenità un mercato del lavoro sempre più competitivo.

Cos’è la formazione professionale a distanza

Negli ultimi anni è cresciuto in tutto il mondo il sistema della formazione a distanza (FAD), anche noto come e-learning o digital learning. Da diverso tempo le aziende utilizzano questa nuova tecnologia per l’aggiornamento dei dipendenti, una soluzione che consente di ridurre i costi e rendere più accessibile l’apprendimento.

Attualmente, il settore non è più ristretto al comparto aziendale, con un deciso aumento delle scuole specializzate nell’e-learning. Trovare un corso di formazione online al giorno d’oggi è piuttosto semplice, con un’offerta che riguarda tantissimi ambiti, dalla medicina al marketing, con un mercato stimato in oltre 90 miliardi di dollari l’anno.

La formazione a distanza è un sistema basato sull’utilizzo di piattaforme digitali di ultima generazione, strutture telematiche che consentono un rapporto da remoto tra i docenti e gli alunni. Al centro di questa tecnologia ci sono ambienti virtuali come portali web e app per i dispositivi mobili, dove seguire le lezioni tramite videocorsi digitali, sistemi di videoconferenza oppure scaricando il materiale in formato eBook.

L’apprendimento online è utilizzato in tutti i settori, dalle università alle aziende, fino alle istituzioni pubbliche. Tuttavia, la vera novità è rappresentata dalle aziende che offrono corsi privati di digital learning, destinati a chiunque voglia ottenere conoscenze in diversi ambiti, oppure alle persone che desiderano aggiornare le proprie competenze e perfezionare il proprio bagaglio tecnico-professionale.

Come scegliere la piattaforma giusta per la formazione online

Nonostante la maggiore accessibilità della formazione a distanza, è importante rivolgersi esclusivamente ad aziende certificate e specializzate, in grado di assicurare corsi di alta qualità e strutture digitali tecnologicamente avanzate. In particolare, l’ambiente virtuale deve essere moderno, con funzionalità adeguate e un sistema multicanale disponibile sia tramite il web che sui dispositivi mobili.

La piattaforma deve garantire docenti preparati e altamente qualificati, con competenze non solo in linea al livello del corso, ma aggiornate in base alle ultime novità del settore di riferimento. L’offerta formativa deve essere ampia e specializzata, con proposte per persone che partono da zero, intermedi e professionisti che hanno bisogno di perfezionare le proprie conoscenze.

Inoltre, è indispensabile un servizio di assistenza e supporto a distanza, attraverso il quale lo studente può essere guidato nella creazione di un percorso di studi personalizzato, per ottenere una preparazione idonea alle sue necessità. In Italia si possono trovare alcune piattaforme che rispettano questi requisiti, tra cui il Centro Europeo di Formazione (CEF), specializzato nella formazione professionale a distanza e attivo in questo settore fin dal 2007.

Quali sono i vantaggi della formazione a distanza

Seguire un corso di formazione online offre indubbiamente diversi vantaggi. Innanzitutto, è possibile abbattere i costi dell’apprendimento, poiché trattandosi di tecnologie digitali le aziende possono permettersi di offrire tariffe più basse, grazie al risparmio sui costi di mantenimento delle sedi fisiche. Inoltre, ogni studente è completamente autonomo, con la possibilità di studiare in qualsiasi momento in base alle proprie esigenze.

Rispetto a un corso tradizionale, è possibile rivedere ogni lezione più volte, di sera, di mattina o in qualsiasi ritaglio di tempo: una soluzione ottimale soprattutto per le persone che lavorano.

L’offerta differenziata permette di scegliere fra tantissimi corsi online, trovando quello più adatto alle proprie necessità professionali. Allo stesso tempo, la formazione è più accessibile, sempre aggiornata e non costringe a spendere tempo e soldi per raggiungere la sede della lezione.