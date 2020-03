Coronavirus, pagamento anticipato della pensione: quando ritirarla

Firmata l'ordinanza per il pagamento anticipato e su più giorni delle pensioni: qui le date e il registro delle convocazioni agli sportelli.

Come annunciato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile e dal ministro del Lavoro, per i mesi di aprile, maggio e giugno è previsto il pagamento anticipato delle pensioni. Il ritiro sarà inoltre distribuito su più giorni per limitare il più possibile le occasioni di contagio da coronavirus.

Pagamento anticipato della pensione

Angelo Borrelli ha firmato nella giornata di venerdì 20 marzo 2020 la proposta avanzata da Nunzia Catalfo. L’anticipo e la distribuzione su più giornate riguarderà il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili.

La norma riguarderà gli uffici di Poste Italiane dislocati su tutto il territorio nazionale. In questo modo, ha spiegato il ministro, “si salvaguarderà la salute delle persone più anziane e dei dipendenti“.

Ha poi specificato le date nelle quali sarà possibile erogare il pagamento. Per la mensilità di aprile i giorni vanno dal 26 al 31 marzo 2020 e per quella di maggio si dovrà andare a ritirarla dal 27 al 30 aprile. Infine il pagamento di giugno decorrerà a partire dal 26 maggio e fino al 30 dello stesso mese.

Per la prima scadenza è già stato stabilito lo scaglione in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione:

A-B giovedì 26 marzo

C-D venerdì’ 27 marzo

E-K sabato 28 marzo

L-O lunedì 30 marzo

P-R martedì 31 marzo

S-Z mercoledì 1° aprile

Il calendario relativo all’accesso agli sportelli per le successive due mensilità verrà comunicato da Poste Italiane in giorni più prossimi alla scadenza.