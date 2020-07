ferramenta e utensili professionali, i migliori marchi sul mercato

Casa della Ferramenta è il nuovo portale web destinato a coloro che desiderano acquistare utensili e ferramenta di alta qualità.

Quali sono i marchi migliori sul mercato della ferramenta e degli utensili professionali? Per trovare una risposta a questa domanda abbiamo chiesto il parere di veri esperti del settore, vale a dire lo staff di casadellaferramenta.it. Casa della Ferramenta è il nuovo portale web destinato a coloro che desiderano acquistare utensili e ferramenta di alta qualità; lo staff può essere contattato in qualsiasi momento tramite posta elettronica, al telefono o con il modulo di contatto. Il catalogo comprende ferramenta per mobili ed elettroutensili, ma anche sistemi di fissaggio e ferramenta per porte: insomma, un vasto assortimento di soluzioni di cui fanno parte anche utensili speciali, prodotti per la pulizia e utensili a mano provenienti dai brand più conosciuti in ambito edile e nei settori dell’idraulica e del legno. Gli esperti di Casa della Ferramenta, che selezionano in prima persona e controllano i prodotti del catalogo, sono sempre a disposizione per fornire consigli e per offrire tutta l’assistenza tecnica necessaria.

Utensili professionali Festool

Festool è un brand tedesco che si occupa della produzione, della fornitura e della vendita di utensili ad aria e utensili elettrici portatili destinati alla falegnameria e alla lavorazione del legno, ma anche per la lucidatura, la verniciatura e la tinteggiatura. Gli articoli di Festool che sono disponibili sul sito di Casa della Ferramenta comprendono le pialle e le seghe circolari, ma anche i trapani a batteria, gli aspiratori, le fresatrici e le levigatrici orbitali. La garanzia Made in Germany è sinonimo di standard di qualità molto elevati per tutti gli articoli, che agevolano il lavoro dei professionisti e rendono più rapide tutte le operazioni svolte dagli artigiani. Festool presta la massima attenzione alla sicurezza sul lavoro per tutti gli articoli: la gamma più conosciuta è rappresentata da avvitatori a batteria e trapani, ma vale la pena di menzionare anche gli utensili per la lavorazione del legno, per la fresatura, per l’aspirazione e per la bordatura.

I sistemi di montaggio Lamello

Un altro brand di prestigio nel settore della ferramenta è rappresentato da Lamello, che dalla metà degli anni ’50 si occupa della produzione di sistemi di montaggio a fresata profilata. Il suo catalogo comprende diverse tipologie di spine zigrinate e lamelle, così come numerose frese, senza dimenticare le colle per l’assemblaggio e gli utensili per il montaggio. Lamello è un marchio svizzero che propone, poi, giunzioni basate su foratura, prodotti per la giunzione di pannelli e soluzioni specifiche, tra le quali gli elementi per giunzione invisibili ad autotensione. Funzionalità e innovazione sono le caratteristiche peculiari di tutti questi articoli.

Ferramenta per falegnamerie Blum

Anche Blum merita di essere annoverato tra i brand di più alta qualità a livello internazionale. Si tratta di un’impresa a gestione familiare che si occupa della produzione di ferramenta per mobili e che si fa apprezzare per gli standard di comfort molto elevati che è in grado di assicurare. Un vasto assortimento include sistemi di cerniere e di estrazione e diversi sistemi per ante a ribalta, insieme con ben 4 tecnologie del movimento differenti che si possono integrare in qualunque ambiente, non solo in casa ma anche in un ufficio o in un locale commerciale. Blum è un marchio di origine austriaca che nel 2013 si è visto attribuire l’European Inventor Award, un riconoscimento che viene assegnato niente meno che dall’ufficio europeo dei brevetti. Le soluzioni per la chiusura e l’apertura dei mobili della cucina hanno vinto anche il German Design Award e il Red Dot Design Award.

Ferramenta per mobili Hettich

Hettich è un brand molto apprezzato nel settore della ferramenta per mobili: tra i suoi prodotti si ricordano le cassettiere da scrivania, le serrature per i mobili, le spondine, le cerniere d’incasso, la ferramenta per cucine e numerose tipologie di guide. Il marchio ha sede in Germania ma è diffuso in tutto il mondo. La ricerca della massima funzionalità è l’obiettivo primario dei prodotti di Hettich destinati a un uso quotidiano e pensati per essere integrati nei mobili di qualunque ambiente, con ferramenta per gli arredi del bagno, del soggiorno e della cucina. Dai sistemi per ante a libro alle guide per cassetti, la qualità si coniuga con la tecnica, frutto di un design che è stato premiato con numerosi riconoscimenti di prestigio.

Sistemi di fissaggio Fischer

Nel settore dei sistemi di fissaggio per il fai da te e per l’edilizia Fischer ha ben pochi rivali. Il merito è di una gamma di prodotti molto ampia che include, tra l’altro, varie soluzioni di fissaggio e ancoranti chimici, insieme a nastri, adesivi, sigillanti, schiume e ancoranti metallici. I tasselli per fissaggi leggeri sono solo uno dei tanti esempi di soluzioni a disposizione, in grado di adattarsi alle tipologie di materiali più differenti e a varie esigenze di utilizzo. Si spazia dai tasselli prolungati per l’installazione distanziata ai tasselli in nylon, senza dimenticare quelli speciali per materiali elettrici ed isolanti. Il catalogo del marchio vanta come fiori all’occhiello i sistemi S-Line, Solar-Fix e SaMontec.

I cuscinetti di SKF

Tra le aziende di punta del settore, poi, c’è SKF, il cui assortimento di prodotti va dai cuscinetti radiali ai cuscinetti assiali, passando per quelli obliqui e quelli orientabili. Sono numerosi, in realtà, i settori in cui il marchio è operativo, inclusi quelli dei sistemi di lubrificazione, delle tecnologie del movimento e, appunto, dei cuscinetti. Uno dei traguardi che l’azienda intende raggiungere è quello di sviluppare tecnologie sempre nuove, allo scopo di garantire un costante miglioramento delle prestazioni e, al tempo stesso, favorire la riduzione dell’impatto ambientale. Solo nel nostro Paese sono ben 12 gli stabilimenti di produzione di SKF, che vanno ad aggiungersi ai 91 del resto

del mondo, distribuiti in 24 Paesi.

Il catalogo di Casa Della Ferramenta comprende più di 20mila articoli a magazzino sempre disponibili, grazie a cui è possibile assicurare una consegna rapida di tutti gli ordini per effetto di una preparazione tempestiva. Inoltre, chi fa acquisti per ordini superiori agli 80 euro ha la possibilità di beneficiare della spedizione gratuita. Ogni dettaglio è destinato a garantire la massima sicurezza, inclusa la selezione del metodo di pagamento che si preferisce.