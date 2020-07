Fare trading online: i consigli di Forza Trading

Come fare e quali consigli seguire se si vuol essere certi di riuscire ad agire in maniera redditizia nel settore del trading online?

Decidere di fare trading senza avere alcuna esperienza nel settore degli investimenti finanziari può esporre a rischi notevoli. Per questo può essere utile usufruire dei consigli di una guida che fornisca approfondimenti e suggerimenti: è il caso di Forza Trading, dove si possono trovare tutte le informazioni utili per diventare dei trader di successo. Per saperne di più, vai al sito Forza Trading o leggi questa intervista al loro team.

Di che cosa si occupa Forza Trading?

Se si vuol essere certi di riuscire ad agire in maniera redditizia nel settore del trading l’aspetto più importante è rappresentato dall’ambiente di trading in cui ci si trova a operare, che deve essere onnicomprensivo e soprattutto sicuro. Questo è stato proprio il nostro compito: ci siamo impegnati per prendere in esame e valutare tutti i broker più importanti, ma anche per recensire le principali soluzioni software e per illustrare un ricco assortimento di strumenti di trading. Chi ci legge, così, può conoscere quello che tutte queste risorse hanno da offrire: bisogna sempre partire dal presupposto che solo i trader informati hanno la possibilità di diventare dei trader di successo: pertanto prima di entrare in azione conviene raccogliere, leggere e interpretare una vasta mole di indicazioni.

Sul vostro sito si trovano anche recensioni, vero?

Certo, e tutte sono redatte con la massima onestà, con imparzialità e secondo gli standard di accuratezza più elevati. Ci teniamo a mettere i nostri lettori nelle condizioni di poter prendere delle decisioni informate e accurate, a prescindere dal fatto che abbiano intenzione di tradare con le valute digitali, con gli indici, con i contratti per differenza, con le azioni o con il forex. Forza Trading mette a disposizione una gamma completa di analisi meticolose dei vari broker, oltre alle recensioni dei programmi di trading, ai migliori consigli per operare e ai suggerimenti utili su come si fa trading.

Il nostro suggerimento è quello di non sottovalutare la praticità e i vantaggi che possono derivare dall’uso di un conto di trading demo. Si tratta, in sostanza, di un account di prova tramite il quale gli utenti hanno la possibilità di verificare le funzionalità di una piattaforma, e quindi di testarla, usando la moneta digitale. Ovviamente la convenienza di questa soluzione sta nel fatto che non si investe denaro vero: quindi se anche si dovesse andare incontro a operazioni che non hanno successo non si corre il rischio di perdere il proprio capitale. Va detto, comunque, che non sono solo i neofiti a servirsi degli account demo, che possono essere sfruttati anche dai trader professionisti per mettere alla prova le loro strategie di trading.

Tutti i broker mettono a disposizione questo servizio?

Solo i migliori broker consentono di usufruire di un account demo, mentre alcuni permettono di servirsene ma con una modesta quantità di fondi virtuali. In altri casi può essere previsto un limite di tempo, superato il quale il conto demo non può più essere utilizzato. L’importante è essere in grado di trovare un broker in linea con le proprie necessità.

A proposito: come si sceglie l’account di trading?

Qui non esiste una risposta valida per tutti, dal momento che i trader non sono tutti uguali tra loro: ciascuno ha uno stile ben preciso e delle preferenze particolari. Per esempio c’è chi è interessato a negoziare unicamente valute digitali, chi predilige i CFD azionari, e così via. A seconda del proprio livello di esperienza, poi, si può aver bisogno di strumenti di trading particolari per riuscire a operare in maniera efficace, dai calcolatori ai grafici dei prezzi, passando per il calendario economico. Nel momento in cui si sceglie il tipo di account è bene tenere conto delle proprie aspettative e delle proprie capacità con il massimo realismo: insomma, un utente con poca esperienza non dovrebbe richiedere un conto VIP che presuppone un versamento minimo di 50mila dollari.

Come si studia per diventare bravi trader?

Per fortuna da questo punto di vista le risorse a disposizione per una formazione completa sono molte: si spazia dai corsi individuali ai webinar, arrivando agli ebook o alle analisi di mercato giornaliere. Ci sono broker che permettono di usufruire di informazioni specifiche a proposito di come si fa trading online. Quello che conta è tener presente la necessità di capire cos’è che fa salire o scendere il prezzo di un asset. Di conseguenza, più è qualificata la formazione e più si è bravi nel selezionare non solo gli asset che dovranno essere negoziati ma anche i tempi da rispettare per uscire o entrare in un trader. C’è perfino chi mette a disposizione video di trading, distinti tra quelli per i più esperti e quelli per i principianti. Nel novero dei temi che vengono affrontati ci sono la gestione del rischio, i tempi da seguire, le analisi tecniche, la psicologia del trading e le analisi fondamentali.