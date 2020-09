In oltre 15 anni di attività WebinWord è cresciuta insieme alle aziende che si sono affidate alla sua professionalità per aumentare le vendite online.

Un team altamente qualificato, approccio data driven e aggiornamento costante. Sono questi gli ingredienti del successo di WebinWord, l’agenzia Google Ads che ogni anno gestisce campagne pubblicitarie per oltre 3 milioni di euro.

Il progetto nasce nel 2003, in provincia di Udine. Una squadra di professionisti, dopo aver raggiunto la leadership nel mercato italiano con il proprio e-commerce, fonda l’agenzia di web marketing con l’obiettivo di trasmettere a e-commerce e aziende di servizi il know-how acquisito.

In oltre 15 anni di attività WebinWord è cresciuta insieme alle aziende che si sono affidate alla sua professionalità e oggi vanta 13 certificazioni ufficiali Google. Prima su tutte la prestigiosa Google Partner Premier, conferita solo alle agenzie Google Ads con spiccate competenze nella gestione di campagne pubblicitarie con budget elevati. Richiede il superamento di vari esami e appena il 3% delle agenzie in partnership con Google riesce ad ottenerla.

Grazie ad attestazioni e risultati, WebinWord ha ricevuto anche il calcio balilla firmato Google Partner, concesso solo alle realtà italiane che si sono distinte nella partnership con il colosso di Mountain View. E oltre a rappresentare un’affermazione dei traguardi tagliati, il biliardino è il campo da gioco in cui gli specialisti dell’agenzia trascorrono momenti di svago e divertimento, sfidando clienti e collaboratori.

13 certificazioni Google, approccio data driven e strategie su misura: ecco cosa distingue WebinWord dai competitor

Le certificazioni non sono l’unica ragione per scegliere WebinWord. L’agenzia si distingue per un metodo di lavoro orientato ai risultati, con servizi su misura e anni di esperienza nello sviluppo di strategie di web marketing. Adotta un approccio data driven e gestisce la presenza in rete dei clienti a livello internazionale, con soluzioni per B2B e B2C.

L’operatività riguarda sia la gestione che l’ottimizzazione di siti web, e-commerce e ambiziosi progetti di web marketing. Un lavoro svolto attraverso i principali motori di ricerca e i social media.

Sono proposte consulenze specializzate in ambito e-commerce e vengono sviluppate strategie di digital advertising ad hoc. Dell’offerta fanno parte anche servizi di SEO & web analytics, marketing automation e usability web design. Il cliente può inoltre avvalersi delle conoscenze del team per la creazione di portali web e applicativi su misura.

È del resto la soddisfazione dei clienti, grazie agli eccellenti risultati, a confermare validità e performance dell’agenzia. Per saperne di più basta visitare webinword.com, dove sono riportati casi di successo e testimonianze.