Per le carte zero commissioni fino a 5 euro per i pagamenti, previsto anche un bonus cashback con rimborso del 10% delle spese effettuate.

Dal primo dicembre 2020 con le carte zero commissioni fino a 5 euro, sui pagamenti. Questa misura riguarda cashback, bancomat e carta di credito e fa parte delle ultime novità dopo l’incontro tra il Governo e i principali operatori di servizi di pagamento come American Express a Postepay, dalle banche a Nexi fino a Satispay.

Zero commissioni per piccoli acquisti

Nel piano cashless ci sarà anche un bonus cashback, con rimborso del 10% delle spese effettuate tramite carte e App, ad esclusione dello shopping online, per un massimo di 300 euro l’anno.

In aggiunta, 3mila euro di super cashback per i primi 100mila consumatori che faranno più acquisti con la carta.

In questo modo si promuove e facilita il pagamento tramite App, carte di credito e bancomat. Niente più commissioni sulle piccole spese, come spesso capita al bar o al tabacchi, mentre per importi superiori a 25 euro non ci saranno tagli.

Carte e cashback

Per i piccoli esercenti, questa scelta però scoraggia l’uso del Pos ma non è detta l’ultima parola, che spetta all’Antitrust: il suo via libera, o meno, potrebbe ribaltare le carte in tavola.

Il sistema cashback presenta poi un altro problema, ovvero per ottenere i soldi indietro bisogna registrarsi al portale “Io” al quale si accede solo con lo Spid. Questo è il sistema pubblico di identità digitale, da attivare tramite richiesta ed una procedura non troppo semplice, tanto che finora l’hanno svolta solo 10 milioni di italiani.