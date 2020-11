AllForFood è lo store per il professionista della ristorazione

Operativo da oltre 10 anni, lo shop di AllForFood dispone di più di 40mila articoli, per il 98% Made in Italy, proponendo anche il noleggio operativo.

Grazie ad AllForFood, lo store digitale specializzato in attrezzature da ristorazione e macchine alimentari, il professionista trova quei prodotti che portano all’ottimizzazione di procedure e risultati, con il conseguente incremento dell’efficienza. Operativo da oltre 10 anni, lo shop dispone di più di 40mila articoli, per il 98% Made in Italy, proponendo anche il noleggio operativo. Le centinaia di feedback positivi, verificati da eKomi, sono un certificato di qualità che rivela la fiducia riposta dal cliente.

La qualità è del resto alla base dell’offerta dell’e-commerce, che da oltre 10 anni è al fianco dei professionisti della ristorazione con un catalogo composto da articoli di prima scelta. Ci sono marchi del calibro di Fimar, Domino, Sammic e Tecfrigo.

Sono presenti frigoriferi, abbattitori di temperatura, forni pizza, cucine professionali, espositori, impastatrice professionale e banchi di servizio. Mentre la sezione delle forniture alberghiere comprende abbigliamento professionale, accessori di servizio, utensili per pasticceria e pizzeria, articoli per lo stoccaggio e la conservazione cibi, e molto altro ancora.

Il portale consente inoltre di richiedere preventivi gratuiti e senza impegno, anche in modalità fai da te. Basta mettere nel carrello i prodotti di interesse, fare click sul pulsante “Preventivo” e seguire la procedura guidata. La risposta arriverà in pochi secondi.

Senza contare i vantaggi dell’acquisto online. Il cliente ha a disposizione uno shop attivo 24 ore su 24, con spedizioni assicurate e consegne internazionali. Un’esperienza a portata di smartphone, da vivere comodamente restando sul divano.

Feedback verificati eKomi e la possibilità del noleggio operativo

Sono migliaia i professionisti della ristorazione che hanno scelto AllForFood.com, come dimostrano le recensioni positive certificate da eKomi. Un risultato raggiunto anche grazie alla convenienza che contraddistingue la proposta.

Le attività di ristorazione che cercano un’alternativa all’acquisto, ma vogliono comunque approfittare della qualità dei migliori brand del settore, possono ricorrere al noleggio operativo. Opzione fornita grazie alla partnership con Grenke (società specializzata in locazione operativa e factoring) e accessibile anche per piccoli volumi di investimento.

Il cliente ha così immediatamente gli strumenti che gli servono per dare il massimo nella propria attività, senza compiere importanti investimenti.

È previsto unicamente un canone periodico, costante per l’intero periodo stabilito a livello contrattuale, completamente deducibile. Ma ci sono anche altri vantaggi. Ad esempio, i beni non vengono contabilizzati nel bilancio e la locazione non contempla la segnalazione in centrale rischi.

Vuoi di più dalla tua attività di ristorazione? Approfitta allora di www.allforfood.com.