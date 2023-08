Il politico del partito di sinistra Revolucion Ciudadana Pedro Briones è stato ucciso a Esmeraldas lo scorso 14 agosto, a sei giorni giorni dalle elezioni del Paese. È il secondo omicidio politico in poche settimane, dopo quello di Fernando Villavicencio he accade in Ecuador.

Omicidio politico in Ecuador: morto Pedro Briones

Il politico Pedro Briones, esponente del partito di sinistra dell’ex presidente Rafael Correa Revolucion Ciudadana, è stato ucciso da due colpi di arma da fuoco. Il politico è stato raggiunto dagli spari da due sicari in motocicletta mentre si trovava a Esmeraldas il 14 agosto. Briones si è trovato vittima di un agguato teso di fronte alla parrocchia San Mateo. L’uomo non è riuscito a raggiungere l’ospedale Delfina Torres de Concha per le cure del caso, è morto durante il viaggio in ambulanza.

I commenti dall’Ecuador: cosa sta accadendo nel Paese

L’ex presidente Correa ha commentato l’omicidio di Pedro Briones con un eloquente “Basta!“. Allo stesso modo, la candidata di Rc alla presidenza Luisa Gonzalez ha condannato pubblicamente l’omicidio “L’Ecuador sta vivendo la sua epoca più sanguinosa. Lo Stato è controllato dalle mafie”.