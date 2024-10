I reality show sono spesso considerati forme di intrattenimento leggero, apprezzati dai telespettatori per la loro natura di puro spettacolo. Tuttavia, esiste una fetta di pubblico che sviluppa un’ossessione malsana per i protagonisti di questi programmi, portandoli a comportamenti estremi.

Edoardo Donnamaria svela di essere stato aggredito da una fan

Un esempio recente è l’aggressione subita da Edoardo Donnamaria, ex concorrente del Grande Fratello Vip, da parte di una fan.

La giovane, che seguiva Donnamaria durante la sua relazione con Antonella Fiordelisi, lo ha atteso all’uscita della radio dove lavora. Qui ha iniziato a esprimere richieste irragionevoli, chiedendogli di non pubblicare una nuova canzone e mettendo in discussione i suoi sentimenti per la sua attuale fidanzata. Edoardo ha raccontato l’incidente in diretta su Twitch, descrivendo la situazione come traumatica. Ha affermato: “Sono tornato a casa tremando dall’ansia” e ha rivelato che la donna lo ha contattato anche sui social, inviandogli foto delle sue ex fidanzate.

Edoardo Donnamaria, racconta di essere stato aggredito da una “fan”

Donnamaria ha sottolineato che non è la prima volta che questa persona lo avvicina in modo inappropriato. Ha invitato la fan a sparire dalla sua vita, evidenziando la gravità della situazione. Fortunatamente, le telecamere presenti hanno registrato l’accaduto, offrendo una prova della sua innocenza.