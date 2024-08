Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, Edoardo Tavassi e l’amica Federica Zacchia avrebbero fatto il provino per la nuova edizione di Pechino Express. Tuttavia, nelle ultime ore è arrivata la risposta dell’ex vippone.

Edoardo Tavassi nel cast di Pechino Express?

“Hanno fatto il provino in coppia Tavassi Edoardo e Federica Zacchia. Sono piaciuti ma non si ha la certezza che vengano presi“, ha scritto Deianira Marzano nelle sue Instagram stories.

Lo stesso Edoardo Tavassi, durante l’ultimo periodo, non aveva fatto mistero del suo interesse per il programma:

“Io lo farei. È un’esperienza stupenda. Tutti lo vorrebbero fare”.

La replica di Edoardo Tavassi dopo l’indiscrezione

Poche ore dopo la diffusione dell’indiscrezione però, è stato lo stesso Edoardo Tavassi a smentire la notizia:

“No ragazzi, non me l’hanno fatto fare il provino per Pechino Express”, ha detto in una una live Twitch.

Insomma, stando alle parole dell’ex naufrago, pare non ci sia stato alcun avvicinamento con Pechino Express. Non ci resta che attendere per vedere se ci saranno ulteriori sviluppi sulla vicenda.

Cast di Pechino Express 2024/2025

Durante le scorse settimane il sito Libero ha lanciato l’indiscrezione che per la prossima edizione di Pechino Express tra i concorrenti ci sarebbero due ex gieffini: Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.