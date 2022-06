Sarebbero stati censiti 30mila positivi e 73 decessi in più dalla settimana del 2 giugno, effetto variante Ba5 e risalita di contagi e morti per Covid

C’è stato ed è in atto un effetto della variante Ba5 del coronavirus con una risalita di contagi e morti per Covid: Dopo sei settimane di fila con i valori in decrescita tornano a salire i casi di infezione e i decessi in Italia.

Chi lo dice? Una analisi effettuata dai media in ordine ai bollettini quotidiani del ministero della Salute della passata settimana 6-12 giugno 2022. Quell’analisi ha generato dati per cui i contagi sono stati quasi 30mila in più la passata settimana rispetto alla precedente.

Risalita di contagi e morti per Covid

Attenzione però: quella settimana era stata sotto il segno dei pochi tamponi fatti nella festa del 2 giugno. E non è finita: ci sarebbero anche 73 morti in più.

Non ci sono conferme scientifiche ed ufficiali né del trend né delle sue eventuali cause di innesco, ma la lettura dei media è che questa risalita “probabilmente conferma anche in Italia la circolazione dell’ultima variante di Omicron, la BA.5, molto più contagiosa ma non più grave delle sue sorelle precedenti”.

I sintomi da tenere sotto controllo

I sintomi da tenere sotto controllo sono quelli enunciati dall’infettivologo Massimo Andreoni: “All’inizio della pandemia prevaleva la perdita di gusto e olfatto, mentre Omicron interessa soprattutto le altissime vie respiratorie.

Dunque i sintomi più frequenti sono mal di gola e raffreddore. C’è un minor interessamento delle basse vie respiratorie“.