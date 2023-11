Il valico di frontiera di Rafah tra Gaza e l’Egitto è stato aperto per la prima volta dallo scoppio della guerra tra Israele e Hamas.

L’Egitto apre il valico di Rafah

Quasi 90 palestinesi feriti e quasi 450 persone con doppia cittadinanza e stranieri hanno lasciato Gaza questa mattina. Le autorità hanno invitato tutte le persone autorizzate a dirigersi verso il valico mercoledì alle 7:00. Dall’incursione di Hamas del 7 ottobre, convogli di aiuti umanitari sono entrati a Gaza attraverso Rafah, ma fino ad oggi non era stato permesso a nessuno di varcare la frontiera. L’apertura del valico è avvenuta mentre i palestinesi hanno riferito di un’altra diffusa interruzione del servizio internet e telefonico, poche ore dopo che gli attacchi aerei israeliani hanno raso al suolo edifici vicino a Gaza City.

Chi può uscire dalla Striscia

Il valico di frontiera è stato aperto per consentire l’evacuazione di decine di feriti palestinesi che necessitano di cure ospedaliere e di centinaia di titolari di passaporti stranieri. Quando è stata annunciata l’apertura si sono formate lunghissime code ai terminal. Dopo aver ottenuto il permesso di entrare, cittadini palestinesi, stranieri e persone con la doppia cittadinanza si sono radunati intorno alle cabine per il controllo dei passaporti e di altri documenti. Le ambulanze attendevano sul lato egiziano per portare via i feriti e i malati. Alcuni di coloro che sono stati evacuati per essere curati in Egitto, sono tra gli oltre 15mila feriti dei raid aerei israeliani. Secondo il Ministero della Sanità di Gaza gli attacchi hanno ucciso più di 8.500 persone, due terzi delle quali donne e bambini.

Quanto durerà

L’apertura del valico è stata negoziata tra Egitto, Israele e Hamas, in coordinamento con gli Stati Uniti. Fondamentale l’intervento del Qatar, che ha fatto da mediatore nei colloqui. Non è stato, tuttavia, indicato per quanto tempo il valico di Rafah rimarrà aperto, sebbene le pressioni internazionali siano sempre più forti. L’autorità di frontiera di Gaza ha aggiunto che l’Egitto ha già accettato di far entrare 81 dei feriti più gravi.