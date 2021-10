Egitto, El Gouna Film Festival: incendio compromette il sito che ospita l’evento

In Egitto, un incendio è divampato presso il sito che ospita l’El Gouna Film Festival: il più importante festival dedicato al cinema egiziano del Paese.

Nella giornata di mercoledì 13 ottobre, un devastante incendio ha travolto la struttura realizzata per ospitare il più importante festival del cinema egiziano. L’edificio, costruito in una località situata nelle vicinanze del Mar Rosso, è stato arso dalle fiamme ad appena un giorno dall’inizio del famoso festival egiziano El Gouna Film Festival.

Non appena ricevuto le prime segnalazioni, i vigili del fuoco si sono prontamente recati sul luogo della tragedia e si sono adoperati al fine di mettere in sicurezza l’area e di spegnere il rogo.

Al momento, sono ancora sconosciute le cause che hanno provocato l’originarsi dell’incendio.

Secondo quanto riferito dalle autorità competenti, sono almeno otto le persone che hanno avuto bisogno di cure ospedaliere a causa dei danni riportati in seguito all’inalazione di fumo.

Il drammatico evento è stato immortalato in alcuni video postati sui social media nei quali è possibile osservare le fiamme mentre si diffondono e fagocitano buona parte della zona all’aperto che ospita El Gouna Film Festival, prima che venissero domate dai vigili del fuoco.

In relazione all’incendio, gli organizzatori dell’El Gouna Film Festival hanno detto che solo una sezione della struttura presso la quale si tiene il festival egiziano è stata colpita e che la cerimonia di apertura si terrà, come da calendario, nella serata di giovedì 14 ottobre.

Il festival El Gouna Film Festival è stato fondato nel 2017 dal miliardario uomo d’affari egiziano Naguib Sawiris e si tiene nel resort El Gouna, che è di proprietà di suo fratello Samih.

È l’evento più glamour e prestigioso dell’industria cinematografica egiziana e dovrebbe presentare 80 film arabi e internazionali entro il prossimo 22 ottobre.

Nella giornata di mercoledì 13, attraverso la diffusione di un video postato su Twitter dal luogo colpito dall’incendio, Samih Sawiris ha assicurato a coloro che parteciperanno al festival che il palco principale non è stato interessato dalle fiamme e ha garantito: “Stasera, tutto tornerà alla normalità. Domani, la gente arriverà e dirà che ha visto l’incendio solo in TV”.

#GFFLive: This is a live view of The Festival Plaza filmed at 1.45pm on October 13th 2021. Only one section of the venue has been affected and the fifth edition of El Gouna Film Festival will go ahead as planned. pic.twitter.com/Og3wDhXWg5

— El Gouna Film Festival (@ElGounaFilm) October 13, 2021