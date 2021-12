Elecktra Bionic nuova concorrente del GF Vip? “Magari…”

Elecktra Bionic sarà una delle nuove concorrenti del GF Vip? La confessione della vincitrice di Drag Race Italia.

Elecktra Bionic, vincitrice della prima edizione di Drag Race Italia, ha confessato che non le dispiacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip.

Elecktra Bionic: il GF Vip

Dopo la vittoria di Drag Race Italia Elecktra Bionic, al secolo Mattia Di Rienzo, ha confessato che non le dispiacerebbe in futuro partecipare al GF Vip in qualità di concorrente: “Per il momento vorrei continuare così, magari partecipando al Grande Fratello Vip in drag…”, ha ammesso.

Chissà se Alfonso Signorini prenderà in considerazione la candidatura della drag queen. Per il mometno sulla questione tutto tace, ma in tanti tra i fan del programma sperano di saperne presto di più (specie visto che, questa sesta edizione del reality show, andrà avanti più a lungo del previsto).

Elecktra Bionic: la vittoria a Drag Race Italia

Da anni Elecktra Bionic è conosciuta come drag queen e grazie alle sue performance si è conquistata centinaia di migliaia di fan sui social.

Dopo la meritata vittoria a Drag Race Italia lei stessa ha voluto ringraziare tutti coloro che, in questi anni, le sono stati accando: “Parto dalla mia titolare Sara che mi ha dato l’ora libera in pieno delirio delle feste e le devo tanto, oltre ad avermi insegnato un mestiere oltre due anni fa”, ha dichiarato.

Elecktra Bionic: chi è Mattia Di Rienzo

Nato a Torino nel 1994, Mattia Di Rienzo ha partecipato a numerosi eventi nei più famosi locali di Torino prima di conquistare la vittoria al concorso Beauty Queen Piemonte.

Nel 2021 ha deciso di prendere parte a Drag Race Italia, il programma condotto da Tommaso Zorzi, Chiara Francini e dalla drag queen Priscilla, che le ha permesso di conquistarsi la vittoria. La partecipazione di Elecktra Bionic al programma le ha permesso di conquistare ulteriore popolarità e in tanti sperano di vedere la drag queen in un altro famoso programma televisivo il più presto possibile. Si tratterà proprio del GF Vip?