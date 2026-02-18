A Roma, l’Elefantino in marmo di piazza della Minerva, celebre scultura di Gian Lorenzo Bernini alla base dell’obelisco, è stato nuovamente danneggiato: una delle zanne è stata spezzata. L’episodio, che richiama un precedente del 2016, solleva ancora una volta interrogativi sulla protezione del patrimonio artistico della Capitale e ha già fatto scattare le indagini della polizia locale.

Nuovo danno all’Elefantino di Piazza della Minerva

Un nuovo danneggiamento ha colpito uno dei simboli più noti di piazza della Minerva a Roma: la celebre scultura dell’Elefantino in marmo, attribuita a Gian Lorenzo Bernini, alla base dell’obelisco. Stavolta è stata spezzata una delle due zanne, già restaurata in passato, nel 2016. L’allarme è scattato lunedì sera, quando la sovrintendenza comunale ha ricevuto la segnalazione del danno. Sul posto sono intervenuti gli agenti del I Gruppo Trevi della polizia locale, che hanno recuperato il frammento caduto e lo hanno consegnato ai tecnici per le prime valutazioni. I restauratori dovranno ora stabilire se la rottura sia stata provocata da un gesto intenzionale, dall’usura o dalle recenti condizioni meteorologiche avverse.

“È inammissibile che ancora una volta il patrimonio artistico e culturale della Nazione debba subire un danno così grave”, ha sottolineato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Il dicastero, ha aggiunto, “darà il proprio contributo alla Sovrintendenza Capitolina, da cui dipende il monumento, per il ripristino della scultura: uno dei simboli più significativi della Capitale, colpito da un assurdo atto di barbarie”.

Sfregio all’Elefantino di piazza della Minerva: zanna spezzata, partono le indagini

Le indagini sono già in corso per chiarire la dinamica del danneggiamento. Gli agenti stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona, con l’obiettivo di ricostruire con precisione quando e come sia avvenuto l’incidente. Non si esclude alcuna ipotesi: potrebbe trattarsi di un atto vandalico volontario, di un danno accidentale causato da oggetti o urti, oppure di un cedimento naturale dovuto a fattori ambientali.

Come evidenzia Giuli, il gesto “avviene a pochi giorni dalla inaugurazione della grande mostra su Gian Lorenzo Bernini alla Galleria di Arte Antica di Palazzo Barberini”, rendendo l’accaduto ancora più simbolico e significativo per la tutela del patrimonio artistico della città.