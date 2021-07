Eleonora Brigliadori shock: “Fermate vaccinazioni e tamponi, via le mascherine per non impazzire”

Eleonora Brigliadori è tornata a esprimere le sue opinioni antivacciniste e negazioniste in merito all'emergenza Coronavirus.

L’attrice e conduttrice Eleonora Brigliadori, convinta negazionista e no-vax, è tornata a ribadire il suo punto di vista contrario ai vaccini.

Eleonora Brigliadori contro il vaccino

Fin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus Eleonora Brigliadosi ha espresso le sue opinioni negazioniste e a seguire, quando sono stati annunciati i primi vaccini anti-Covid, si è detta convinta anti-vaccinista.

La conduttrice è tornata a rimarcare le sue posizioni affermando: “Fermate le vaccinazioni e i tamponi! Togliete le mascherine per non far impazzire la gente, che deve tornare a pensare liberamente!”, e ancora:

“E se qualcuno ancora pensa che il vaccino o la mascherina possa ridargli la libertà perduta che ci è stata sottratta, allora agisce inconsciamente per la propria autodistruzione”. Per Eleonora Brigliadori l’intera pandemia da Coronavirus non sarebbe altro che un complotto ordito da un misterioso responsabile: “Siamo in presenza di interessi economici e finanziari globali, che falsificano numeri e statistiche.

Ma quando si provocano tanti cortocircuiti, alla fine c’è il rischio che qualcosa per paradosso torni dritto. E allora, tutto finirà in cenere… Se si vive nella verità e ci si informa, tanti conti non tornano, né dal punto di vista scientifico, né dal punto di vista legale. Il genoma va perfezionato, non distrutto con il vaccino. Spero che la gente, almeno in Italia che è l’organo ipofisario dell’Europa, torni a vedere la luce del faro e della verità, magari anche dal punto di vista di una resilienza spirituale.

Il resto è formato solo dainsane fanfaluche”, ha affermato.

Eleonora Brigliadori e gli altri vip contrari al vaccino

Eleonora Brigliadori non è l’unica ad essersi espressa negativamente in merito al vaccino da Coronavirus. L’attrice Claudia Gerini ad esempio ha affermato di non essersi sottoposta alla vaccinazione per paura degli effetti collaterali pur non essendo contraria ai vaccini. Il cantante Miguel Bosé, come Eleonora Brigliadori, ha affermato invece di non credere nella natura scientifica della pandemia e ha ipotizzato anche lui che l’emergenza sanitaria sia stata causata volutamente dai miliardari del Forum di Davos.

I vip contro Eleonora Brigliadori

Spesso Eleonora Brigliadori è stata presa di mira anche da alcuni colleghi del mondo dello spettacolo per le sue posizioni in merito alla sanità e alla medicina. Anche la coreografa Carolyn Smith si è scagliata pubblicamente contro l’attrice, che l’aveva criticata per essersi sottoposta alla chemioterapia per curare un cancro.